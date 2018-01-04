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AMD谈Intel芯片漏洞：我们没受影响

2018-1-4 13:52:46来源：TechWeb作者：yoyo责编：仲平评论：

据财经媒体CNBC报道，美国超微半导体公司（Advanced Micro Devices）周三驳回了英特尔关于最近记录的安全漏洞的声明，称其芯片基本上未受影响。

此前，英特尔发布声明称CPU安全漏洞不止它的芯片所独有，暗示其他芯片制造商如ARM和AMD的芯片也可能存在这样的漏洞。

AMD周三发布声明：

显然，我们的安全研究小组确定了三个漏洞变体。各家芯片公司对这三种变体的威胁和反应是不同的，而AMD并未受到这三个变体的影响。由于AMD架构的差异，我们认为目前AMD处理器的风险几乎为零。

在AMD发表声明后，AMD股价略有上涨。在英特尔早些时候发表声明后，股价下跌。

星期二，科技媒体The Register称，这个漏洞并没有影响AMD的芯片，而是主要影响了来自英特尔的芯片。但英特尔星期三的公开声明表示，这个缺陷不仅影响了英特尔的CPU。也就是说，英特尔表示正在与包括AMD在内的其他公司合作解决这个问题。AMD最初发布的声明也证明了它正在合作。

AMD表示：“AMD公司正在评估一个安全研究团队发现的推测执行攻击，并准备采取相应的应对措施，以确保我们的用户的安全。在发现任何潜在安全漏洞的时候，我们都会这样做。”

英特尔首席执行官Brian Krzanich在与CNBC的Jon Fortt谈话时谈到了这个事件，他说谷歌是第一个向英特尔通报这个问题，而且据英特尔知道，这个漏洞还没有被利用。

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关键词：AMDIntel

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