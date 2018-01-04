【IT之家出品】飞马行空有多美？华硕飞马4S手机开箱图赏

全面屏的异常火爆，让各大厂商都纷纷开始发布18：9全面屏手机，希望能够在竞争红海的手机市场，吸引到最多的目光，华硕作为一家有出色硬件设计和制造能力的厂商，也在2017年发布了自己的全面屏手机—“飞马4S”，而这款机器又能否吸引到愈发挑剔的消费者呢？

10月1日，华硕正式发布了旗下的全面屏手机“飞马4S”，飞马4S”共有两种颜色，分别是“流光金”和“星空黑”，此次IT之家拿到的是“星空黑”版本的“飞马4S”，现在为大家带来这款手机的开箱图赏。

全面屏是一个流光四溢的舞台，没有任何一家手机厂商，想错过成为焦点的机会，此次18：9的全面屏加入，的确让“飞马4S”在点亮屏幕的时候，在观感上有一定的冲击力，但是看的多了，似乎又有那么一丝平淡。

手机正面看起来十分简约，上方只有听筒和前置摄像头，得益于全面屏的加入，正面的边框相当的窄，黑边也控制的十分良好，在黑色机身的衬托下，几乎不可见。

“飞马4S”和常见的全面屏手机差不多，尤其是手机正面的额头和下巴比较宽敞，甚至可以塞下一颗home按键，有一种为了全面屏而全面屏的感觉在里面。

相较于前面板，背部的设计就略显平淡，常见的三段式布局，上下两端为塑料，中间部分为金属，不过塑料部分处理的很好，正常角度看的话，几乎没有色差，中间的金属表面也做了特殊处理，摸起来相当温润，有金属的质感，却没有金属的冷冽，手感上佳！

分布在上方的是1600万像素+800万像素的双摄像头、单色温闪光灯，下方则是一枚触摸式指纹识别按键，整体观感还是很和谐的，并没有什么特别突兀的存在。

这次“飞马4S”采用了双卡+SD卡的设计，在各大手机厂商都阉割掉SD卡槽以后，“飞马4S”还是配备了SD卡槽，可以看出，华硕还是有很好的把握住用户需求点。

机身尺寸是73 x 152.6 x 8.8 mm，算不上苗条，但是单手掌控不是大问题，重量方面，整机重160g，由于搭载了一块4130毫安时的大电池，在今天越来越苗条的手机市场里显得略厚，充电方面，“飞马4S”并没有采用时下最流行的Type-C接口，也继续保留了3.5耳机接口。

手机的包装比较常规，简洁明了的抽屉式设计，正面的设计语言也很好的和LoGo中的“飞”相呼应，配件方面包括说明书、保修卡、取卡针、5V2A的充电器、USB数据线。

整体来说，“飞马4S”没有脱出当下全面屏当下整体的设计语言，外观方面略显平淡，没有看到比较有特殊的部分，不过良好的手感却是十足的加分项。

IT之家会为大家带来更详细的测评，敬请期待！