惊喜！外媒称理光将推世界首款全画幅曲面传感器相机

新年伊始，连科技界的每年一度的盛会CES还没开始，相机行业却突然扔出来一颗“重磅炸弹”。据外媒传来的最新消息，理光即将推出世界首款采用全画幅曲面传感器的宾得GR-E相机！

什么？！我没有听错吧，从去年开始索尼、佳能、尼康就已经开始陆陆续续的公布了许多有关曲面传感器的技术专利和研究成果，现在要发世界首款全画幅曲面传感器相机的竟然是已经很久很久没有发新品的理光！这算不算应上了一句话，叫闷声不响发大财，理光现在是闷声不响发相机。

据了解，理光的这款新机GR-E将搭载3600万像素的全画幅曲面传感器，搭配的仍然是经典的28mm f/2.4定焦镜头，最高ISO将达到51200。而从机身122.0mm(W)X64.7mm(H)X39.8mm(D)的尺寸来看，GR-E极有可能是与理光GR一样的卡片造型，再想想曲面传感器的优势吧，小底却可以达到或更接近大底的画质，这台GR-E的出现简直令人惊喜万分！

GR-E外观可能与理光GR相似

目前，理光这款GR-E可能会在春季或夏季初发布，售价约在1800美元约合人民币11709元左右。一向以黑科技著称的索尼，无论是在财力还是经验方面都可能成为最先推出曲面传感器相机，而这次却落后于理光，不知道此刻会有什么感想呢？