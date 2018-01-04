斐讯商城0元购：799元空气检测仪悟空M1玫瑰金加赠1万毫安移动电源

1月5日，斐讯官方商城针对斐讯悟空M1空气检测仪玫瑰金推出“乐享18，嗨购不停”活动，活动时间48小时，自1月5日00:00起，至1月6日23:59止。

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斐讯悟空M1空气检测仪，精准检测你家的空气，4大数据全监测，检测面积约为300㎡。金属铝合金外观，采用多色阳极氧化、喷砂、镭雕的精致工艺，一体成型金属光泽，简约时尚。

斐讯悟空M1采用先进电化学原理传感器检测模块，识别室内装修甲醛指数；搭载高精度激光传感检测模块，看透PM2.5细小颗粒污染；设有温度、湿度监测功能，还可实时显示日期和时间，多项数据同时呈现，一机多用，呵护你的智慧家庭；一键式操作，WiFi智能互联，APP实时管理+远程监测，随时监测你家的空气。





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