内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >数码之家>奇趣电子

斐讯商城0元购：799元空气检测仪悟空M1玫瑰金加赠1万毫安移动电源

2018-1-4 22:48:41来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

1月5日，斐讯官方商城针对斐讯悟空M1空气检测仪玫瑰金推出“乐享18，嗨购不停”活动，活动时间48小时，自1月5日00:00起，至1月6日23:59止。

【斐讯商城】"0"元购斐讯悟空M1（金）空气检测仪，买就送799元，下单加赠价值59元1万毫安罗马仕移动电源，京东支付再减5元，数量有限，赠完即止：点此参与

斐讯悟空M1空气检测仪定价799元，可享“零元购”，买就送799元礼包，再赠价值59元的1万毫安罗马仕移动电源，最终相当于实赚移动电源+斐讯悟空M1空气检测仪一台。

斐讯悟空M1空气检测仪，精准检测你家的空气，4大数据全监测，检测面积约为300㎡。金属铝合金外观，采用多色阳极氧化、喷砂、镭雕的精致工艺，一体成型金属光泽，简约时尚。

斐讯悟空M1采用先进电化学原理传感器检测模块，识别室内装修甲醛指数；搭载高精度激光传感检测模块，看透PM2.5细小颗粒污染；设有温度、湿度监测功能，还可实时显示日期和时间，多项数据同时呈现，一机多用，呵护你的智慧家庭；一键式操作，WiFi智能互联，APP实时管理+远程监测，随时监测你家的空气。


• 前往斐讯商城参与悟空M1空气检测仪0元购活动：点此参与

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：悟空M1空气检测仪斐讯

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10