高歌猛进：任天堂Switch打破美国游戏主机销售记录

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任天堂美国日前宣布NS自2017年3月3日发售以来已经在该国售出超过480万台，以发售后10个月这个区间计算，打破了此前由Wii保持的约400万台的记录，充分证明这台新主机的市场价值。
取得这一成绩显然跟任天堂强大的软件阵容不无关系，据调查有60%以上的美国NS玩家购买了《超级马力欧：奥德赛》，超过55%的人购买了《塞尔达传说：旷野之息》，这两款难得一见的高品质作品为NS的推广立下汗马功劳。
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