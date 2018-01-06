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Intel/AMD新一代主板曝光：预计CES期间发布

2018-1-6 21:10:17来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家1月6日消息 CES 2018即将开幕，各大硬件厂商也开始着手准备新的产品，比如Intel和AMD的新主板。目前外媒已经得到了华擎全新主板的信息，包括为Ryzen 2000处理器准备的新的发烧级主板。

根据VideoCardz得到的独家消息，华擎已经更新了即将发布的主板型号，除了Intel之外，还包括了AMD的新主板，一起来看下。

AMD方面公布的有三款主板，为X470芯片组：

ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4

ASRock Fatal1ty X470 Professional Gaming

ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac

而Intel这里的主板型号就比较多了，包括入门级别的H310主板以及发烧级的Z390主板，不过似乎Intel暂时没有推出Z470主板的计划。以下是华擎计划推出的Intel系列的主板。

H310 (入门)：

ASRock H310M-HDVP

ASRock H310M-HDV

ASRock H310M-DGS

ASRock H310M-G/M.2

ASRock H310M-HDV/M.2

ASRock H310M-ITX/ac

ASRock H310D4-M2

B360:

ASRock B360 Pro4

ASRock B360M Pro4

ASRock B360M-HDV

ASRock B360M-ITX/ac

H370:

ASRock H370 Pro4

ASRock H370M-ITX/ac

ASRock H370M Pro4

Q370:

ASRock Q370M vPro

Z390 (高性能):

ASRock Z390 Pro4

ASRock Z390M-ITX/ac

ASRock Z390M Pro4

有消息称Z390芯片组很有可能支持Intel最新的发烧级处理器，最高支持8核16线程，不出意外的话华擎的这些主板将会在CES 2018期间正式发布。

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关键词：CES 2018华擎主板

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