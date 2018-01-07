华硕AiMesh兼容旧路由：不花钱也能WiFi无缝覆盖

家庭网络覆盖受到很多因素影响，房型结构、建筑材料甚至家装电器都有可能在房间里形成WiFi死角。最近华硕为多款路由器推出了AiMesh网状网络功能，只要升级固件，就能用原来的路由器混合组网。

与传统的WLAN相比，无线Mesh网络在稳定性、结构灵活度和带宽上都有着巨大的优势。但现有的无线Mesh自组网络产品都需要单独购买，要另外花钱不说，老的无线路由器只能淘汰，造成严重的浪费。华硕此次推出的AiMesh解决方案可以兼容旧的路由器，只需升级固件，不同型号的华硕路由器可以连接起来组成无限Mesh网络。

除了能兼容旧设备外，华硕AiMesh本身功能也够强大。它可以选择创建一个或多个SSID、能用PC或手机上的App来管理网络、支持完整的路由功能，新旧设备接入无需改变现有配置选项。AiMesh还带来的冗余机制和通信负载平衡使得每个路由节点都有一条或多条通讯路径，一个节点出现故障不会影响到整个网络，提供的WiFi速度最高可达5300Mbps。

目前华硕AC68以后的路由器更新完固件都能支持AiMesh系统，后续还将能支持ROGRapture GT-AC5300和RT-AC5300。现在问题来了，如果是家用，多大的房子才要到用三个以上路由器组建AiMesh呢？