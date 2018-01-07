为什么大家现在都不热衷超频了？

不论是逛论坛还是看网友资讯，不管是高手还是小白，对电脑、外设相关的领域都有很多问题需要解答，有些是解决实际问题的，比如“我的电脑出毛病了，怎么解决XXX”，还有一些则是玩家的思考、观点，比如“如何看待XX公司推出的XX产品”，诸如此类等等。如今的知识爆炸时代，发现问题不是坏事，不是每个人都能做到百科全书那样，人类的进步不也是从提出问题-解决问题这样一步步走过来的吗？

问题：玩家们为什么不爱超频了？

今天的这一期是简单的开始，这个问题跟很多网友都交流过，自己也经常考虑到它——那就是大家现在为什么不热衷超频了？DIY的核心就是“折腾”，不论是为省钱还是纯粹因为喜欢，DIY让人着迷的地方就是需要玩家不断探索，追求更极致的表现，超频就是其中之一。一些资深DIY玩家可能还记得赛扬300A的超频神话，还有“图拉丁”核心的辉煌，再有AMD毒龙、巴顿处理器的刺激，但是最近数年来的处理器超频陷入了沉寂，超频成了极少数高端玩家的爱好，现在对超频最热情的大概就是厂商了，但这往往是为了极限环境下自家主板、显卡的技术实力，对普通玩家来说没什么意义。

赛扬300A让普通人超到了超频带来的巨大收获

那么，玩家们现在为什么对超频没热情了？导致这个问题的原因是什么？

答案：不是玩家不爱超频，是现在的超频让玩家爱不起来

对于这个问题，先说结论——不是玩家不爱超频了，是现在的超频让玩家爱不起来。这个问题好像有些厂商把DIY市场萧条归结于消费者不愿意升级一样，看起来很对，但是从今年吃鸡游戏大热来看，消费者不是没有升级的动力，而是市场上没有相应的需求，要知道销量3000万份的吃鸡楷弛说救了今年的游戏硬件市场，哪怕是其中只有十分之一或者二十分之一的玩家选择了新装机，那也给市场带来了上百万的新增销量，而吃鸡硬件大都是比较高端的，这对显卡、处理器、主板这样的市场是一次重要推动。

现在的DIY玩家不热衷超频的背后也有类似的逻辑，不是不超，是他们超频的动力、乐趣被种种因素抑制了，玩家们如果不能从中获得乐趣或者收益，显然是不会主动去折腾超频的，如果还能向当年赛扬300A那样轻松获得50%的性能增益，试问哪个玩家不会超频？当年为了超频，消费者、厂商都绞尽了脑汁，推出了各种各样的超频相关产品以及攻略，火爆的很。

具体说到影响超频的，这又可以分为技术原因、政策原因等等，下面再具体说说：

一、处理器技术限制，超频难度越来越高

1、半导体工艺限制。第一个技术上的“背锅侠”选择了处理器工艺，我们现在耳熟能详的超频神U往往都是多年前的产品，比如赛扬300A是250nm工艺的，那时候虽然制造工艺比起现在落伍多了，但是工艺也没有现在这么复杂，漏电流之类的负面问题也没这么严重，66MHz的FSB总线频率可以轻松超到100MHz，性能增幅50%，简直爽歪歪。现在的CPU制造工艺复杂多了，虽然带来了性能提升、面积缩小等优点，但是从32nm之后新工艺就慢下来了，Intel在14nm节点上甚至放弃了Tick-Tock战略，衍生出了三代14nm工艺，会一直用到2018年甚至2019年，前后跨度长达5年。没有新工艺支撑，处理器频率很难有质变。

Intel的Tick-Tock战略在14nm节点已经停摆了

2、处理器架构日趋复杂。之前的各种超频神U还有一个特点，那就是它们往往是单核的，随着处理器架构升级到双核四核甚至八核之后，能大幅超频的处理器越来越少，单核时代动不动就有50%的超频幅度，这在当前的四核处理器上是没可能的。核心增加、整合的单元越来多、指令集复杂使得当前的CPU内部非常复杂，FSB总线早就被淘汰了，PCIe总线以及CPU芯片内部的环形总线取代了它的位置，这就是BCLK基础频率，而整合的BCLK总线频率又会影响I/O设备稳定性，所以从SNB之后的Intel处理器，超外频都变得异常艰难，现在我们超频几乎只能走提升倍频的方式，Intel早前搞过梯级BCLK频率，但是也没有改变处理器超外频的方式。

3、BIOS超频功能复杂，友好度不足。与处理器日趋复杂一起的还有BIOS，特别是超频要涉及到频率、电压、功耗管理等等参数，以当前CPU的复杂程度，电压就能分为核心电压、核显电压、SA系统助手电压、内存电压等等，频率、功耗等设置也是如此，越来越复杂了。这些东西对DIY玩家来说并不友好，当然高手是不用担心这些，但是现实情况是电脑的受众越来越广，小白的比例还是占绝大多数的，哪怕现在的BIOS可以支持中文界面了、甚至有了一键超频的选项，但是复杂的设置参数对绝大多数人来说还是个门槛。

二：商业策略，彻底寒了超频玩家的心

半导体工艺、处理器架构好比是武林高手的武器，但是这世界上所有的武侠小说都告诉了我们最厉害的不是手中的武器，而是人心——对超频来说也是如此，技术限制确实影响了全民超频，但是真正让全民超频销声匿迹的还是处理器公司的商业策略，确切来说是Intel的改变，他们从处理器到主板都给产品做了限制，想超频就只能多花钱买专用型号。

1、更好但是更贵的K系处理器。之前的超频还可以说是全民参与，不论奔腾还是赛扬都可以超，超多超少可以随缘，至少大家不用担心没得玩。之后Intel改变了市场策略，封杀了全民超频，推出了K系列处理器，其中Core i7型号的处理器成为了高端产品，规格是最好的，但是价格也是最贵的，比如Core i7-2600K/3770K/4770K/6700K再到现在的Core i7-8700K，这次升级4核到6核，但是价格也涨到了3399元。

Intel为不同的处理器划分了不同等级，封杀了全民超频

2、Intel不光是推出了超频专用的处理器，主板芯片组也会有针对性划分，以往的P系列、现在的Z系列主板才支持超频功能，而主流的H、B、Q系列主板就不能超频，这样的后归就是P/Z系列主板也是最贵的，加上K系列处理器一起大幅提高了超频成本。

说到这一点，Intel的竞争对手AMD可以称得上业界良心，一直以来就没限制全民超频，处理器都是可以解锁的，但是AMD的问题在于过去多年中CPU不给力，玩家没有购买AMD处理器的动力、哪怕是不限制超频。现在Ryzen处理器上性能强大了很多，但是Ryzen的超频性能并不好，风冷使用环境中普遍止步于4.0GHz左右，与默认频率提升并不大，跟Intel还有点距离。

三：时代变了，DIY玩家也变了

比技术、策略影响更大的是DIY时代变迁，一代又一代的DIY玩家成长起来了，最初那批为省钱而愿意折腾的老玩家已经步入中老年，没那么多精力折腾了，而90后以及现在的00后观念不同了，他们更喜欢有个性又炫酷的产品，比如各种RGB灯光的配件、外设，而对超频带来的性能提升不再敏感了。最近的一个感触就是很多人为了玩吃鸡游戏而去装机，他们直接问的就是什么样配置能流畅吃鸡，对价格要求反而很宽松，这跟以往的DIY玩家消费观有很大的不同，毕竟现在经济条件大都好了，装机买电脑早就不再斤斤计较那一点花费了，玩家要的是买来就能爽，店家也乐意服务这样的消费者。

对于DIY玩家不热衷超频的原因，我们还可以说更多，比如很多人迷信的“CPU性能过剩论”，还有就是Intel处理器IHS改用硅脂导热等等，这些因素也在不同程度上影响玩家对超频的热情。大家对这个问题是怎么看的呢？这个问答栏目将会持续更新，读者中有认真回答或者提出不同意见、看法的，我也会增加到正文内容中，后面还会考虑邀请处理器、主板厂商的专家来给大家更详细的解释。