Intel/AMD联合处理器官方性能曝光：比GTX 1060还强

IT之家1月7日消息 Intel在上周于自家官网上添加了i7-8809G处理器，也就是之前的Intel/AMD联合处理器，而现在VideoCardz已经拿到了这些处理器的详尽材料，表示Intel将会在北京时间1月8日10点同步发售这些联合处理器。

Intel/AMD联合处理器同样属于八代酷睿家族，后缀为G，全部用于移动平台。Intel在全新的联合处理器上采用的是嵌入式多裸片互连桥接(EMIB)，能够让Coffee Lake-H CPU核心和AMD Vega的GPU整合在一块基板上，还集成了HBM2显存，为了确保GPU的运行，联合处理器使用了6条PCI-E 3.0进行传输。

GPU方面，联合处理器采用的是AMD的Vega架构，拥有24个单元也就是1536颗流处理器，1024Bits的位宽，同时还有16个光栅单元，由于联合处理器还集成了Intel的HD 620核显，因此最高支持输出9块屏幕（Vega 6块+Intel UHD 3块）。

至于性能，目前曝光的GPU共有两款，应该是频率的区别，TDP分别是65W和100W，其中Vega M GL低功耗版本，理论性能比GTX 1050高出30%，实际游戏最高提升40%，而Vega M GH为高功耗版本，理论性能比GTX 1060 Max-Q提升7%，实际游戏最高可以提升13%。

目前暂时不清楚联合处理器使用的插槽和首发的笔记本名单。