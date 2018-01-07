8.9mm！宏碁发布全球最薄笔记本Swift 7

IT之家1月7日消息 CES 2018将于明天早上正式揭开帷幕，届时大家将能够了解到在2018年里消费类电子产品的一些发展趋势和未来的一些电子产品。在大会正式开始之前，已经有厂商按捺不住发布了旗下的新品，比如说宏碁。

日前，宏碁已经正式发布了旗下多款笔记本电脑新品，包括号称全球最薄的新Swift 7。

硬件配置上，新Swift 7 (SF714-51)搭载7代酷睿处理器，8GB LPDDR3 RAM，256GB PCIe SSD，14英寸1080P触摸屏，外覆康宁大猩猩玻璃，集成4G LTE功能，10小时续航。

▲Swift 7

该机厚度只有8.98mm，这个厚度仅比目前市面上的一些旗舰智能手机的厚度多出一点点，比如说小米官方公布的MIX 2的厚度为7.7mm。

其他方面，Swift 7配备了按压式指纹识别，两个USB 3.1 Gen2和SIM卡槽，电源按钮设计在侧面。

价格方面，宏碁Swift 7将从1699美元（约合人民币1.1万元）起售，将于今年3月上市。

此外，宏碁此次还准备了Spin 3 (SP314-51)，配备8代酷睿处理器，14英寸1080P屏幕，续航12小时，599美元（约合人民币3900元）起售，将于今年2月上市。

▲Spin 3