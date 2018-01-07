内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >数码之家>影像器材

索尼A6300新配色上线，还发布一颗全能镜头

2018-1-7 18:07:06来源：威锋网作者：拾欢伯责编：骑士评论：

虽然现在索尼的微单已经出到了A6500，但是其高达8499元的价格已经说明了一切，索尼压根就不是准备将其推向市场的，性能过于强大的A6500更像是索尼秀的肌肉，售价便宜、画质又高的A6300才是现在市场的主力。1月5日，索尼为我们带来了A6300的全新配色——摩登银，同时还发布了一款一镜走天涯的E卡口新镜头。

索尼A6300作为一款2016年年初发布的微单相机，已经是一位老朋友了，4D对焦功能是它的撒手锏，A6300的对焦速度快至0.05秒，425个相位检测对焦点几乎覆盖了全部取景范围。加上2420万像素APS-C画幅的Exmor CMOS传感器和BIONZ X影像处理器，A6300的画质表现也不可小觑。此外，索尼A6300的全像素读取模式4K视频拍摄功能也使很多人将其作为专业的视频拍摄设备。

此前索尼A6300只拥有黑色版本，这次的银色版本使用了镁铝合金本色，配合上黑色蒙皮，略带一些复古气质，颜值和黑色相比各有千秋。新配色预计上市时间为3月中旬，售价为5899元，而黑色版本现在售价为5199元。

除了银色A6300之外，索尼今天发布的E 18-135mm F3.5-5.6 OSS显然更重要一下，等效28-200mm的焦段就足够一镜走天涯了，更别说它还有OSS防抖功能。索尼还为它配备了一枚非球面镜片和两枚ED（超低色散）镜片，画质应该有基本的保障，索尼提供的样张在文章末尾。

最关键的是，这颗镜头起售价格4700元，本月中旬就将上市，考虑到还有一定的降价空间，喜欢旅行的索尼微单用户可以准备好钱包了。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼相机

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10