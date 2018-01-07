脑洞大开：日本杂志“设计”翻盖双屏Switch

Reddit网友karlfredriksson曝光了一个由日本杂志“设计”的翻盖版Switch——“Switch DS”，可以说是非常脑洞大开，设计超前了。

光是看造型的话，这台Switch DS拥有和Switch类似的外观，可拆卸的Joy手柄，而翻盖的设计则有点炫酷。不过当然，任天堂现在几乎不可能会马上打造一个混屏的新Switch，所以这本杂志也就只是开一个玩笑而已。

Switch DS假想图

不过在大家心中，不知道是否也想象过这样的Switch呢？

NINTENDO SWITCH，是任天堂游戏公司于2017年3月首发的旗舰游戏机产品，主机采用家用机掌机一体化设计。新机不锁区，支持1920*1080电视输出和1280*720掌上输出。港版NINTENDO SWITCH于2017年3月3日发售，台版NINTENDO SWITCH于12月1日发售。这是前社长岩田聪最后一部参与开发的硬件产品，该产品将成为未来任天堂娱乐事业蓝图的中心。NINTENDO SWITCH首秀获得强烈反响，预告片YouTube首日播放量超一千万回，一度登顶YouTube播放榜首，风头压过美国大选。

公开的NINTENDO SWITCH游戏中，已超过60款游戏宣布将会支持中文。 《时代》评选2017十大数码产品中，NINTENDO SWITCH力压iPhoneX登顶 。

截止到2017年12月10日，旗下主机NINTENDO SWITCH的全球销量已突破1000万台。