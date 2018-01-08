三阳新镜头现真身，竟不是传说中的索尼卡口

就在2017年的最后几天，韩国镜头制造商三阳在其官方网站上放出一张模糊的新品宣传图，直言会有新镜头在近期推出。当时很多人都猜测三阳可能要发布索尼E卡口135mm的定焦镜头以及一款E卡口的变焦镜头，就在今日，三阳新镜头镜身被外媒提前曝光，但令人意想不到的是，三阳即将要发布的这款镜头不是之前传说的索尼卡口镜头，而是一款佳能EF卡口的超广镜头。

作为专职于镜头制造的三阳，虽然名气可能赶不上腾龙、适马这类镜头厂商（适马也有自己的相机），但各家相机厂商的卡口镜头也算是出了不少了。而索尼近几年的红火也带动了副厂镜头的发展，原以为要继续抱索尼“大腿”的三阳，这次在2018年新年伊始推出的第一款镜头竟然不是索尼家的，也算是给各位预测家们一记“耳光”。

三阳即将推出的这款新镜头，是佳能EF卡口的14mm f/2.8全幅自动对焦镜头，推出的原因可能是不久前永诺也推出了一款14mm f/2.8镜头。跟进这种事么，也属正常，毕竟输人不输阵么，新年第一炮还是要打得响亮些。

对佳能用户来说，当然是件好事，毕竟最近佳能的原厂产品都在涨价，现在三阳又要出一款大光圈的超广角镜头，怎么看性价比都还是应该比较高的。至于尼康方面，目前并没有消息显示三阳的这款新镜头会有尼康卡口的版本发布。