899元起！大疆CES 2018发布新品：如影S、灵眸手机云台2

IT之家1月8日消息 大疆在CES 2018正式推出如影Ronin-S和灵眸Osmo手机云台2。

据悉，如影S是大疆首款为单反和微单设计的专业手持云台，小巧轻盈、安装便捷、支持多种智能拍摄功能；灵眸手机云台2继承前代产品增稳防抖、智能跟随等功能，采用了全新运动延时摄影模式，新增变焦滑杆和竖向夹持手机方式，电池续航能力全面升级。

作为大疆首款可单手操作的相机稳定器，如影S可支持市面上大多数主流相机及镜头，包括佳能5D、尼康D、松下GH及索尼Alpha系列，将全球领先的三轴稳定技术融入了专业影像的生产过程中。

非正交云台设计让你拍摄时能方便地监看显示屏；人体工学流线型设计令握持更舒适；SmoothTrack新增运动模式可大幅提升跟随速率，令你随心所欲拍摄运动镜头；智能拍摄功能可自动拍摄如全景照片、大范围移动延时及轨迹拍摄等视频。

如影S售价暂时还未公布。

灵眸Osmo手机云台2智能跟随模式下，选中目标后云台会自动跟随拍摄，轻松捕捉运动画面。内置传感器和无刷电机有效保证云台稳定，无论是滑板的震动，还是行走时的颠簸，都能通过电机实时调整，始终让画面保持稳定流畅。

此外，灵眸手机云台2新增了变焦滑杆，现在你不仅可以通过变焦放大拍摄特写画面，更重要的意义在于丰富运动镜头，你甚至可以用它来实现滑动变焦的镜头拍摄，通过空间压缩感带来极大的视觉冲击。

新品内置电池续航长达15小时、全新竖拍模式、新增变焦滑杆、售价为899元。