内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >数码之家>影像器材

899元起！大疆CES 2018发布新品：如影S、灵眸手机云台2

2018-1-8 8:05:52来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月8日消息 大疆在CES 2018正式推出如影Ronin-S和灵眸Osmo手机云台2。

据悉，如影S是大疆首款为单反和微单设计的专业手持云台，小巧轻盈、安装便捷、支持多种智能拍摄功能；灵眸手机云台2继承前代产品增稳防抖、智能跟随等功能，采用了全新运动延时摄影模式，新增变焦滑杆和竖向夹持手机方式，电池续航能力全面升级。

作为大疆首款可单手操作的相机稳定器，如影S可支持市面上大多数主流相机及镜头，包括佳能5D、尼康D、松下GH及索尼Alpha系列，将全球领先的三轴稳定技术融入了专业影像的生产过程中。

非正交云台设计让你拍摄时能方便地监看显示屏；人体工学流线型设计令握持更舒适；SmoothTrack新增运动模式可大幅提升跟随速率，令你随心所欲拍摄运动镜头；智能拍摄功能可自动拍摄如全景照片、大范围移动延时及轨迹拍摄等视频。

如影S售价暂时还未公布。

灵眸Osmo手机云台2智能跟随模式下，选中目标后云台会自动跟随拍摄，轻松捕捉运动画面。内置传感器和无刷电机有效保证云台稳定，无论是滑板的震动，还是行走时的颠簸，都能通过电机实时调整，始终让画面保持稳定流畅。

此外，灵眸手机云台2新增了变焦滑杆，现在你不仅可以通过变焦放大拍摄特写画面，更重要的意义在于丰富运动镜头，你甚至可以用它来实现滑动变焦的镜头拍摄，通过空间压缩感带来极大的视觉冲击。

新品内置电池续航长达15小时、全新竖拍模式、新增变焦滑杆、售价为899元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：大疆云台

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10