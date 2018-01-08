49元：小米推出新版笔记本内胆包

IT之家1月8日消息 刚刚，小米官方宣布，小米商城上线了一款全新版的小米笔记本内胆包，新产品采用了信封设计，轻薄简约，易携带，可随身保护笔记本电脑。

材料方面，采用了舞龙纱材料，4级防泼水，内里采用超纤材料，手感柔软，缓冲防震。

新品目前已经在小米商城现货开售，售价49元。

小米商城显示，目前在售6款内胆包，包括13.3英寸和12.5英寸的两个版本，价格从49元到99元不等。

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