49元：小米推出新版笔记本内胆包

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IT之家1月8日消息 刚刚，小米官方宣布，小米商城上线了一款全新版的小米笔记本内胆包，新产品采用了信封设计，轻薄简约，易携带，可随身保护笔记本电脑。
材料方面，采用了舞龙纱材料，4级防泼水，内里采用超纤材料，手感柔软，缓冲防震。
新品目前已经在小米商城现货开售，售价49元。
小米商城显示，目前在售6款内胆包，包括13.3英寸和12.5英寸的两个版本，价格从49元到99元不等。
点击访问：小米官网
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