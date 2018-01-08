AMD更新自家2018年路线图：12nm Ryzen CPU、7nm Vega在列

IT之家1月8日消息 AMD今天下午1点正式解禁了CES 2018展前发布会的内容，除了两颗桌面版APU之外，还对2018年的产品路线图进行了更新，包括第二代Ryzen处理器，7nm Vega显卡以及7nm Navi显卡等产品。

首先是基于12nm制程工艺的Ryzen处理器，AMD计划在Zen和Zen 2架构中插入“Zen+”架构，将会采用12nm LP工艺，AMD称全新的Ryzen 2系处理器正在做最后的打磨，预计将于今年四月正式发布。

除了Zen+之外，AMD在Zen 2以及Zen 3上都将采用最新的7nm制程工艺，其中Zen 3架构预计于2020年正式发布。



显卡方面，AMD表示Vega显卡的工艺还将再次进步，全新的Vega显卡将会采用最新的7nm制程工艺，带来更高的能耗比以及性能，当然首先采用7nm Vega架构的将会是AMD Radeon Instinct计算卡，AMD称计算卡将会在2018年正式流片。

而同样采用7nm制程工艺的Navi显卡暂时没有更多的消息，另外未来除了Navi显卡之外，AMD还会推出基于7nm+工艺的“Next-Gen”显卡。



最后AMD表示今年将会把Vega架构的显卡带入移动端市场。