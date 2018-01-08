美国国防部推新无人机竞赛，打造蝙蝠形自主飞行器

1月8日消息，据英国《每日邮报》报道，美国五角大楼已经启动以一项新的竞赛，模拟蝙蝠和昆虫设计一种以激光为动力无人机。美国国防部上周公布的公告中公开了最新的DESI试点项目，为国防目前所面临的许多挑战寻找解决方案，其中就包含了高度机动的无人机。

这一竞赛的目标是为自动驾驶的无人机铺平道路，未来的自动驾驶无人机能够在人类飞行员极少干预的情况下更有效的运行，而且能够快速做出转向或者躲避障碍物的决定。据美国国防部的通告，军工企业的科学创新项目正试图为自动驾驶飞行设计新的典范，并且致力于研究高机动性的平台以及与飞行操控和做出决定相关的算法。

今年的竞赛将主要集中在感知、机动性和自动化三个方面。除了仿生学无人机之外，研究课题还将包括无线传递动力的强大激光束、柔软的复合材料以及超材料天线等。在过去十年间，研究人员已经越来越多的让机器人系统模拟自然过程来提升效率。Defense One公司称，这场最新的竞赛希望能够借助这些最新的进步创造出由激光提供动力的蝙蝠形无人机。

国防部的公告中写道：“蝙蝠和飞行昆虫等敏捷生物体的生物学研究已经让我们了解到它们自由度极高的复杂飞行动力学，以及多功能飞行表面材料的应用。传感器、处理器的最佳化和微型化，以及飞行控制算法的进步，也让我们有可能实现微型机器人系统的实时自主性。这些技术的进步有可能让我们打造一种自动驾驶无人机（UAV），而且与传统的四旋翼或者固定翼设计相比，机动性、存活能力和隐秘性更强。”

这场竞赛的最终目标是创造一种自主的无人机，能够在人类介入极少的情况下有效的在战场上飞行。几个月前国防部高等研究计划局（DARPA）宣称，正试图研发一种机器人集群，让数百架无人机合作。五角大楼的这个OFFSET项目就是想要打造一个能够让机器人像人类一样合作的新系统。

该项目已经与来自雷声公司、诺斯罗普格鲁曼公司的团队签订了合约，来为真实和虚拟环境设计、研发并且应用这项技术，最终他们希望能够看到超过250个机器人的集群系统。DARPA计划每6个月招募一批社会参与者，从5个类别对系统进行测试，其中包括集群策略、集群自主性、人类一样的集群合作、虚拟环境和现实测试平台。

DARPA战略技术办公室的项目负责人Timothy Chung称：“这种测试是为了加速我们对于集群机器人在城市中能力的了解。定期的测试能够让我们确保紧跟技术的发展，而且也能够帮助我们推动这些技术的进步，让它们满足OFFSET项目的需求。”