佳能董事长浅谈2018展望：希望看到更多创新

IT之家1月8日消息 佳能董事长兼首席执行官御手洗富士夫接受了一番简短的采访，浅谈了佳能中期发展计划。他希望佳能拓展更多的业务，使其业务组合多元化，还希望新业务可以增加2018年三分之一的销售额。

在被问及佳能2017年财报时， 佳能董事长御手洗富士夫强调，2017年是佳能相机、办公设备和其他现有业务表现强劲的一年。而随着新一年商业环境的改善，佳能将继续提高利润以及销售额。

谈及佳能到2020年中期计划时他强调，在2020年到来之前，佳能在合并销售中至少投入5万亿日元（约为2590.5亿元人民币）。相机部门的销售额将占30%以上，办公设备的销售额将占40%，其余业务也将占据其他销售份额。接下来，佳能也将积极的开展并购。这将进一步加强佳能已经进行涉猎的领域。未来的并购将补充医疗保健，安全摄像头和工业设备领域，均有对硬件或软件的投资。

在被问及佳能所面临的挑战和问题时他谈到，佳能的天线技术落后于其他公司，今年将在硅谷设立新的研发中心。他也希望佳能可以在接下来的潮流中积极创新，因为即便每年有一点点的创新，也难以推出具有超前竞争性的产品。与过去相比，他感到日益紧张。他认为加强改善财务结构对于维持创新十分有必要。作为一个制造商，必须保有强大的金融调节能力，才能为稳定创新提供保障。