国产镜头发力自动对焦：永诺14mm/F2.8

一直以来，我们谈到购买数码相机，镜头甚至是闪光灯或三脚架，都会很自然地想到来自日本或德国出产的高贵大气上档次的产品，而对于我们国家自己生产的光学类产品一般都避而不谈。话说得不好听，略有妄自菲薄之意，但这确又是事实，我们是真的技术乏力，且受制于人。多少人手执日系德系相机，心头总盼着有生之年可以看到国产品牌的真正崛起。永诺这个在国产闪光灯发力的品牌，近一两年一直对开发镜头十分热衷，最近推出了超广角的定焦镜头YN14mm F2.8，规格对标原厂，甚至外观也对标原厂，到底永诺的镜头能不能代表国产镜头厂商的水平呢？

民用光学产品上，国货能有多少斤两，我们很难不去持“怀疑”态度观望这一切，只因为国产镜头在光学时代崛起过一阵子就消失了，如今不仅仅是国内，全世界的摄影设备技术都集中在几个企业手中，日本几乎垄断了影像行业。作为一个数码玩家，玩过无数海内外的品牌产品，其实心里都会明白国货做不好的一些原因。这年头还要插足影像行业的企业不多了，永诺作为摄影附件厂商，很长一一段时间都是以生产闪光灯及其附件发展起来的，做镜头只是这两年的事情，不过却很是起劲，最新推出的YN14mm F2.8镜头不但是难度系数高的超广角镜头，更支持自动对焦，国产镜头是真的崛起了吗？

永诺这两年发布过35mm和50mm的定焦镜头，而最新推出的这支YN14mm F2.8镜头，内置7片圆形光圈，9组12片光学结构，2片非球面透镜，其中一块非球面为超低色散镜片，一片精密加工异常色散镜片，从技术描述上来看还算不错，最关键的是支持自动对焦功能。更重要的是这个外观设计和佳能原厂的十分神似，同样带有红圈装饰，而永诺镜头更是一直以来只支持佳能EF卡口，那么外观上相似也就不奇怪了。

佳能EF14mm f/2.8L II USM电商价格

形似能不能做到神似？对于消费者，可以关心的事情无非就两个：光学素质与价格。结构和用料方面，佳能的为11组14片，有6片圆形光圈叶片；永诺的则是9组12片，有7片圆形光圈叶片，两者的特殊镜片也大不一样。两者最小光圈都是F/22，对焦驱动方面原厂是环形USM超声波马达，而永诺是直流马达。佳能的重量是645g，永诺的是780g。我们先看看永诺的光学结构图与佳能的做对比：

永诺YN 14mm F/2.8售价不到3000元，而佳能原厂的售价超过13000元，永诺的售价连原厂的零头都不到，光看价格的话，支持自动对焦的永诺YN 14mm F/2.8是这个规格里最便宜的，没有之一，价格上巨大差异也体现在与原厂镜头光学素质上的差异。从MTF曲线图可以看到，10线（对比度）在全开光圈时中心成像很不错，通透，但边缘下降非常严重，画质难有保证。30线（分辨力）显示出边缘细节在全开光圈时呈直线下降，收缩光圈后稍好，但仍然很一般。尽管边缘成像跟原厂还是有很大差距，但想想价格差距的话，也许就没那么“难受”了。不放大到原尺寸，光看小图的话，做到形似的视角与感觉还是可以的。

永诺YN 14mm F/2.8官方样张

定位是超广角大光圈定焦镜头，但永诺官方却只放出了一张逆光拍花的照片，而不是大家期待的银河大片。也许，官方对这枚YN 14mm F/2.8也没有太大把握，尤其是上述分析的边缘成像能力方面。

永诺推出过的镜头已经不是一两支了，有了解过的朋友都清楚，永诺的镜头大部分都是直接拿着佳能原厂同规格镜头的造型生产的，但是价格却可以便宜至少一半，换来的是谈不上好的光学素质，外加兼容性颇差的自动对焦功能，对焦稳定性和佳能授权的方案有较大的差距。也不支持佳能机身的镜头修正功能。每次机身版本升级，永诺镜头也要进行固件更新才能保证电子功能的正常运作。实际体验来说，并没有比手动镜头好多少。

永诺在摄影附件市场里的名气不小，因此永诺的镜头关注度颇高。它是比较难得的以“价廉”的摄影器材为主要出发点的生产商，只要东西一便宜，疯抢的人就会多，市场就无穷大。但相比永诺其他的摄影附件，永诺镜头的产品质量可能很多人也不想细谈——毕竟一分钱一分货，永诺只是提供了一种廉价的选择，仅此而已。

永诺不是第一个做国产镜头的厂商，中一光学、长庚光学还有古老的凤凰等等，很多国产厂商都有不错的口碑，但多数都是手动镜头，因此也只能提供给一些真正的玩家把玩，一些高素质的口碑国产镜头其实价格都不低。永诺确实做到了国产廉价自动对焦镜头的第一人，只是更多的是提供了一个选择，镜头发布了不少，为预算不多的朋友提供了廉价的选择，用四个字形容就是“值这个价”，也仅值这个价，常说定焦无弱旅，永诺的几支定焦的成像品质虽然谈不上很弱，但也没有让人感到比变焦镜头要好。若非预算紧张，选定焦还是要避开绝对低价的产品。