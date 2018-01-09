惠普发布Z 3D摄像头：让电脑像Sprout那样进行3D扫描

IT之家1月8日消息 惠普在CES 2018上发布了一款Windows 10电脑配件：Z 3D摄像头。这个摄像头或许能让你省下买一台Sprout一体机所花费的3000美元。





（Z 3D摄像头的磁力贴能吸附在电脑显示器的背面）

（固定之后，Z 3D摄像头能拍摄显示器前方的区域）

（完整套装包括一块扫描垫板）

此前，惠普发布了Sprout一体机以及它的继任者Sprout Pro G2，两者都摆脱不了一副硕大的身躯。这两款设备都在屏幕的顶上装载了一个摄像头，并搭配了Touch Mat触控面板，后者看起来甚至像第二块屏幕一样。与这款设备的生产力相呼应，它的起步价也高达3750美元（约合人民币24000元）。

在本届CES展会上，惠普从这两个设备里抽取出了3D摄像技术，以一个电脑配件的形式发布了这款Z 3D摄像头，售价599美元（约合人民币3900元）。

这款Z 3D摄像头和出身于Sprout一体机的头部相似。尽管名字里带了个“Z”，其造型却更像字母“L”。它带有磁力贴，可以吸附在电脑显示屏上，并可拍摄电脑前的物件并转换成数字化的信息。由于Z 3D摄像头本身是一个配件，惠普只抽出了Sprout一体机的3D摄像头技术，并不包含该一体机上的Touch Mat触控面板以及投光器。除开这些，这款摄像头本身参数和Sprout上的保持一致：一个1460万像素的2D摄像头和一个3D深度摄像头，并有红外线光学投影元件。

在收到的简短演示片中，使用Z 3D摄像头和使用Sprout一体机的体验差别微乎其微。使用搭配的软件，在摄像头下方放置任何物体或文档都能触发3D摄像头进行扫描、拍摄并数字化。它还支持实时3D SLAM定位，可在VR应用中使用。同时，它还提供反照率、位移和法线贴图渲染。

Z 3D摄像头可以像Sprout一体机一样使用HP Worktools软件套装，进行拍照、编辑和控制2D、3D图像。除了VR应用程序之外，Z 3D摄像头拍摄的图像还可插入到Powerpoint幻灯片以及其他更新后支持3D图像的Windows软件中。

使用Z 3D摄像头和使用Sprout一体机最大的不同，大概就是没有Touch Mat触控面板了。Touch Mat可以作为第二块触控屏使用，用户可以在上面选择某个选项，在工作空间里移动数位化的图片，等等。本质上，Touch Mat向用户提供了更大的数字化空间，使用起来更方便，但在进行2D和3D图像扫描的时候，它并非完全不可或缺的。

Sprout一体机上的投光器能改善3D图像拍摄和解析的质量和速度。然而在演示片中，Z 3D摄像头（未搭载投光器）进行扫描耗时也没长到哪里去。摄像头支持的palm rejection表现也不错，用户可以对没有用手抓住的物体进行拍摄。光线充足的工作环境是最适合Z 3D摄像头或Sprout发挥的，无所谓有无投光器。

对于只需要摄像头技术就去买Sprout G2的客户来说，花上3000多美元是一笔巨大的投资。对此，惠普把这个技术提取到一个配件上这样的决定不可谓不聪明。现在，用户无需花上数千美元去买一台新电脑，就可以使用它提供的2D、3D扫描技术。不过，为了让Z 3D摄像头高效运作，用户依然需要一台强劲的PC。

惠普列出的PC推荐配置如下：

CPU：Intel Core i7-4709S或更高

内存：16GB

显卡：GTX 960M同等或更高（所有3D渲染都需要用到Nvidia的GPU）

Z 3D摄像头兼容惠普Z和E系列显示屏，并全面兼容Windows10。因而，它也同样能搭配其他品牌的显示器运行。但惠普表示未在其他显示器上进行测试。

Z 3D摄像头将在今年3月上市，售价599美元。