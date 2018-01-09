CES 2018上的美容新品：语音控制梳妆镜、发质检测仪

1月9日消息，据英国每日邮报报道，致力于塑造人们日常美好形象的智能设备总能成为流行趋势。在CES正式开展前的展示活动中，多家科技公司展示了自己的新品，其中包含通过语音控制的镜子，以及能够分析你头发健康程度的“魔杖”等。

Romy Paris公司（法国创意美妆公司）展示了一种“迷你个人护理室”，能够每天为你制造个人专用的皮肤护理精华液，而且会通过一款辅助App对你生活的环境、活动内容以及睡眠习惯进行综合分析。

美国科勒公司在今天的CES展会上展示了一款语音操控的Verdera镜子，它的起售价为999美元。这款浴室镜配置了亚马逊的Alexa语音助手，它能够为你播放音乐、播报最新天气情况和执行其它任务，而且不会让镜面显得杂乱无章。

你也能够借助语音指令操控灯光设置，让你化妆打扮时看的更清晰，而且灯光的最高亮度能够达到1000勒克斯（照明单位）。它也能够作为一种靠动作激活的小夜灯，洗手时就会为你照亮。Verdera镜子拥有双麦克风配置，此外内置式扬声器能够带来立体声体验。

在CES展会上，德国的施华蔻公司展示了全新的SalonLab系统，并且声称它将给发质分析领域带来革命性的变化。SalonLab分析器是一种手持式设备，能够测量头发内部状况以及水分含量。它甚至能够分析出你头发的真正颜色。

这款手持设备使用的是近红外光谱技术以及多通道色彩扫描仪，它能够扫描你的头发样本，并且以最准确的读数测量从发根到发梢的差异。这样美发沙龙就能够借助这些信息，为消费者提供最适合的头发护理方案。

这个系统也与一款App关联，消费者能够借助它配备的增强现实技术尝试不同的头发色彩，并且做出最终的决定。最后使用SalonLab的美发师能够根据设备的分析数据为消费者提供个性化的服务。

Romy Paris还展示了一款售价800美元的美容配方设计器，它使用的技术非常类似于榨汁机的冷提取技术。研究团队解释称，就像你不想每天的每一顿饭都吃同样的食物一样，你的皮肤护理方案也应当每天改变与当天的条件相适应。

这款小型设备也配备了一款App来收集你生活方式的基本信息。它也能够使用你智能手表或者手机中的信息来更好的了解你的生活模式。Romy Paris公司称，借助收集到的气候、污染、活动程度和睡眠习惯等数据，这款设备能够为你的皮肤制造出相配成分的精华液。

该公司声称，这个系统是由科学家和皮肤科专家共同打造的，并且满足了必要的美容行业标准。它甚至还配置了一个多用户模式，能够为全家不同的家庭成员单独配置个性化的精华液。

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