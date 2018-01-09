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海盗船发布无线机械键盘和鼠标垫：后者可兼作无线充电器

2018-1-9 7:28:28来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月9日消息 CES首日，海盗船推出了一系列全新的无线游戏外设，包括新型机械键盘和支持无线充电的鼠标垫。

作为CES 2018创新奖获得者的K63无线机械键盘拥有经典的Cherry MX Red机械式按键开关，键盘可以通过1ms 2.4GHz蓝牙连接或有线USB进行连接。

海盗船声称，K63无线机械键盘具有高达75小时的续航时间，电池支持充电。键盘每键可定制蓝色LED背光，也支持编程为宏。键盘有128位AES加密，以防止键盘记录，但取消了数字小键盘。键盘也支持K63无线游戏膝板（单独出售或捆绑），记忆泡沫垫可以将键盘固定到位。键盘的价格为109.99美元，而膝板的售价为59.99美元，一起购买价格为159.99美元。

海盗船还发布了一个新的Dark Core RGB无线游戏鼠标，支持跟上述键盘相同的蓝牙和USB连接。配备16,000 DPI光学传感器，鼠标可以使用两个磁性侧把手进行外形定制，有九个可编程按钮。

像所有时尚的游戏装备一样，Dark Core鼠标支持自定义RBG灯光，可以设置不同的图案和效果，海盗船声称其续航长达24小时，兼容Qi无线充电，并发布了新的MM1000 Qi无线充电鼠标垫为该鼠标充电，Dark Core鼠标和MM1000鼠标垫本月下旬上市，鼠标价格为79.99美元，支持无线充电的版本为89.99美元。

鼠标垫也可以作为Galaxy Note 8s和iPhone8/X的充电器使用，也有USB Micro-B，Type-C和Lightning Qi充电适配器，售价也高达79.99美元。

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关键词：CES 2018海盗船机械键盘

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