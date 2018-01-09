8K分辨率已经喂不饱HDMI 2.1，前提是线缆质量过硬

HDMI论坛在去年年底时发布了最新版的HDMI 2.1标准，把标准所支持的传输带宽再往上推了一个级别，同时还追加了动态HDR、eARC等特性的支持，在4K HDR已经成为主流的现下再次抬头看向下一个高清时代。今年的CES上HDMI授权管理公司将拉上相关硬件厂商为其站台，展示HDMI 2.1版标准的最新特性。

HDMI 2.1最显著的改变是分辨率支持的提升，采用该标准的HDMI接口可以支持8K@60Hz、4K@120Hz显示模式，它最高甚至可以支持10K分辨率。动态HDR的加入也可以在HDR的基础上进一步改善画面的细节，亮度对比度以及色域景深等表现。eARC的作用则是简化连接，让HDMI支持更好的音质和更先进的音频格式。此外，新版HDMI还加入了针对游戏的可变刷新率特性，消除电影视频播放时黑屏延迟的QMS技术，还有减少VR交互视觉延迟的QFT技术。

不过要利用起这些新特性，你买的HDMI线得达标，HDMI授权管理公司会持续推行优质HDMI线缆认证，在购买时可以留心线缆上是否有它的特殊标签来判别购买的线缆是否支持最新技术。此外，HDMI现在也有直接走USB Type-C的线缆，而且能借助USB PD为视频信号源设备供电，也就是说，通过HDMI口为笔记本充电成为可能，超极本离告别电源适配器的梦想又近了一步。

今年应该会有新一批采用HDMI 2.1规范的硬件和影音设备面市，如果要追最新的画质规范，接下来就是买线的头疼点了。