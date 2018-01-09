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飞无人机无需笔记本陪同：希捷Copilot硬盘能直接备份航拍

2018-1-9 15:11:54来源：爱活网作者：x91责编：远洋评论：

尽管无人机的管控措施已经趋向严格，但玩航拍和工作内容需要航拍的人数并不会因此而减少，那些带一大堆电池一拍就是一整天的人一定都会随身带上笔记本电脑，好对素材进行实时备份。如果纯粹是备份目的，那希捷觉得电脑是没有必要带的，他们在CES2018上发布了好几款存储新品，其中LaCie DJI Copilot就可以直接从无人机的存储卡里备份素材。

Copilot是一款带有SD卡读取功能的移动硬盘，容量为2TB，其外观由LaCie的常客设计师Neil Poulton设计，看上去像一款圆润的鹅卵石三防硬盘。Copilot通过其内置的嵌入式屏幕指示无人机航拍的备份操作以及状态，不过这块屏幕无法用来预览内容，用户还是需要一台安装有Copilot BOSS app的手机或平板才能回放及整理这些视频素材文件。在插上手机的同时，Copilot的内置电池也可以顺便给手机充个电。希捷预计会在今年春天出货LaCie DJI Copilot，美国市场的建议零售价为349美元。

除无人机硬盘之外，希捷本次CES2018的参展产品还有希捷乐备宝（Seagate Joy Drive），同样也是能在为安卓设备提供1TB OTG存储空间的同时，借助内置电池为它们充电。国内电商京东已经上架这款硬盘，开价669元，觉得TF卡扩展都不够用的安卓机用户可以考虑。另一款三防硬盘LaCie Rugged Secure则在三防基础上加入内容访问控制，允许用户对硬盘进行硬件加密确保数据安全，该盘2TB版美国市场售价为139美元，和前述的LaCie硬盘一样会在春季出货。

此外，希捷还非常少见地推出了一款消费级移动SSD，Seagate Fast SSD，使用USB Type-C接口，可提供NAND闪存在USB 3.1 Gen1总线上的典型传输速率540MB/s，具有三个不同容量型号，250GB版售价99美元、500GB版169美元，1TB版349美元。

最后希捷还和创意工具行业的翘楚Adobe扩展合作关系，旗下Seagate Back Plus和LaCie Porsche Design全系列硬盘免费附送价值20刀的两个月Adobe CC摄影工具套餐；而身价更高的LaCie Rugged、LaCie d2和LaCie big存储产品则是价值75刀的一个月Adobe CC全家桶。当然国内用户是否能享受到该福利不得而知。

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关键词：CES 2018希捷移动硬盘

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