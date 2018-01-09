与GTX 1080旗鼓相当！华硕STRIX RX VEGA 56显卡评测

AMD的RX VEGA系列从一上市就引来了大量关注的目光，但遗憾的是RX VEGA 64没能完成人们预期中的绝地反杀，而RX VEGA 56作为次旗舰却由于恰到好处的定位给自己争取了一席之地。我们刚刚拿到了来自华硕的ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING，作为一款非公版产品，它的表现又如何呢？

外观解析

外观方面，华硕在这款显卡上采用了一贯的设计风格，仍旧是三风扇散热器布局。

正面配备三枚90mm华硕专利扇叶风扇，除了可以提供更大风量之外，还拥有IP5X级别的防尘能力，可以有效阻止尘埃进入散热片阻碍散热。

背部采用了一体式金属背板，可以有效加强显卡强度，避免使用过程中因为重力造成弯曲。

接口部分采用了华硕独特的VR友好设计，配备了两个HDMI2.0接口和两个DP1.4接口，以及一个DVI-D接口。可以很好的支持多屏系统和VR头显。

灯光效果

华硕在这款显卡中配备了多处RGB信仰灯，支持AURA SYNC神光同步，可以通过桌面的AURA软件进行非常丰富的效果颜色调节。

显卡拆解

接下来我们将显卡拆开，来看一下内部的细节。华硕是否会给我们一些特别的惊喜呢？

华硕在这款RX VEGA56上使用了与RX VEGA64相同的散热器，相比之前所使用的类似产品增大了30%的散热鳍片面积。

热管数量更是高达6根，底座方面使用了高效能的大镜面镀铬纯铜底座，相比以往的热管直触设计有着很大的进步。散热器的整体效能据称相比前代提高了30%。从如此奢华的用料来看，所言不虚。

PCB部分，由于采用了超高规格的供电设计，所以PCB的高度有多加宽，整体的高度达到了1.39cm。长度达到了29.8cm。

华硕强大的全自动化生产线带来了极致精细的做工水平，整个PCB上虽然元件密布，但完全没有以扎手的针脚。良好的产线控制能力让产品品控水平达到了相当高的水平，可靠性相比半自动化产线生产的产品有着很大的提高。

供电部分采用了8+8Pin供电接口，供电模块拥有高达12+1相超合金数字供电，完全可以胜任这样一款高功耗产品的挑战。

GPU核心拥有高达3584个流处理器，默认频率1297MHz，boost频率达到1590MHz。相比公版的1156MHz和1471MHz有着相当大的提高。提升幅度分别达到12%和7%。两颗来自三星的4GBHBM2显存也封装到了一起，频率达到了800MHz，位宽达到2048bit。

测试平台

基准性能测试我们使用专业图形测试工具3DMark最新版本进行测试。

可以看到在高频率设定下，这款VEGA56的性能表现超出了我们的预期。基本上与我们上次评测的VEGA 64性能相仿。与公版GTX 1080不相上下。

游戏性能测试

同样的，ROG STRIX VEGA56的游戏性能表现也十分不错，在2K分辨率下可以流畅运行市面上绝大多数高画质游戏大作。

功耗散热测试

功耗压力测试方面我们使用Furmark进行一段时间的烤机测试。记录峰值温度和功耗。

可以看到，虽然散热器已经非常强大，但由于核心频率的大幅提升，显卡的满载温度并不是很低，79摄氏度的成绩和公版相仿。

功耗方面，超过400W的平台满载功耗完全在意料之中。VEGA系列的高功耗特性在这款高主频产品中表现得更加彻底。

总结

很明显，ROG带来的这款RX VEGA56显卡带给了我们比较大的惊喜。不只是毫不缩水的散热和用料规格，更是性能上的大幅度提升。一举超越了NVIDIA GTX 1070Ti达到GTX 1080的性能水平。目前这款显卡的售价还未公布，但考虑到公版RX VEGA56 4000元左右的官方价格，这样一款性能强悍的显卡如果价格不超出太多，还是十分值得A粉选择的。当然，选购之前还是需要注意一下电源和机箱散热布置。