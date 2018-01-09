索尼推出首个支持Dolby Vision的4K蓝光播放器

如果你还在为Dolby Vision（杜比视界）和HDR10的争斗纠结不已，那么索尼最新推出的4K蓝光播放器也许能吸引你的眼球。在拉斯维加斯举行的的CES 2018展会上，日本电子产业巨头索尼推出了自家首个同时支持Dolby Vision和HDR10的4K蓝光播放器UBP-X700，以及一台Dolby Atmos AV 7.2频道接收器STR-DH790。

除了支持两种HDR标准，索尼UBP-X700并没有太多值得关注的地方。作为一台智能播放器，它支持Youtube和Netflix应用，以及包括MP4、DSD、FLAC在内的多种媒体格式。

除了这个播放器，索尼也推出了一台新的4K HDR AV接收器STR-DH900。索尼希望消费者一起购买这两款设备，并表示它们之间优势互补。索尼还表示后者对无损HDR10和Dolby Vision的支持能为用户提供无可比拟的高质量享受。

除此之外，STR-DH900接收器具有影院级的音效体验，和UBP-X700播放器可谓天作之合。它还支持DTS:X编码格式，搭配上5.1.2音响系统，让用户在播放最爱的《速度与激情》时能够真正地身临其境。两款设备在设计过程中都考虑到了客厅环境，具备轻薄紧凑的特点，理论上足以让老旧的蓝光播放器感到落伍了。

同时，得益于它的D.C.A.C.技术（Digital Cinema Auto Calibration），能够与用户已有的麦克风无缝连接。

索尼透露UBP-X700 4K蓝光播放器本月即可发货，STR-DH900接收器则要在今年稍晚一些到来。设备的价格会在之后公布。索尼将在今年夏天为4K播放器推送固件更新，以提供Dolby Vision支持。