雷蛇黑科技：鼠标垫为鼠标充电，手机代替触摸板

1月10日消息，去年的CES上，Razer雷蛇发布的Project Valerie三屏笔记本吸引了大量关注，这款笔记本展出后有两部下落不明，雷蛇曾悬赏2.5万美金求线索。

据Techcrunch网站报道，随着无线充电技术的改进，Razer在本次CES上宣布发布新型无线电源技术HyperFlux，并将其首次应用于其新型鼠标Razer Mamba HyperFlux的充电鼠标垫。

这款无线充电鼠标套装售价为249.99美元，将于今年一季度上市。

据悉，Razer去年在香港上市，目前市值约为47亿美元。而选择在鼠标上应用无线充电技术有两个原因：首先，鼠标是Razer是在几年前就发布过的经典产品。第二个原因是因为鼠标是Razer的第一个外围设备，而且仍然是一个关键设备，因为它在游戏玩家所使用的装备中扮演着关键角色。随着无线充电设备被普遍接受，我们可能会看到Razer会增加更多的产品和设备。

Razer非常善于构建和优化经典硬件，这对于游戏爱好者来说会有更大的吸引力（特别是那些已经是Razer的粉丝尤为如此）。

HyperFlux技术也是如此。 Razer表示，它已经使用磁场将电能实时传输给鼠标，而不是像某些手机所配置的无线充电技术那样为电池充电。这意味着鼠标更轻，移动速度更快，特别适合游戏玩家使用。

Razer声称这种无电池的无线充电技术是世界首创。

“虽然其他公司已经试图为鼠标开发无线充电功能，但是他们还是无法实现真正的无线充电，因为他们所谓的无线充电技术仍然需要给电池充电。HyperFlux无线电源技术是无线游戏世界的颠覆者，“Razer联合创始人兼首席执行官Min-Liang Tan表示，“玩家不再受电池或电线的束缚。无线游戏鼠标可以为玩家带来真正的自由度。”

Razer在拉斯维加斯举行的国际消费电子展CES上宣布，配备HyperFlux的全新鼠标也采用了Razer独有的自适应频率技术（Adaptive Frequency Technology），这样其信号更加稳定。其他功能还包括一个16,000点每英寸（DPI）5G光学传感器，用于更精细的移动操作。同时，鼠标垫是双面的，从而允许玩家更精妙的移动鼠标，也有更多选择。它还配备了Razer现在无处不在的Chroma炫彩设备，可以与Razer套件的其他部分相匹配。

图示：Project Linda将手机当做笔记本电脑触控板使用

Razer还利用发布活动展示了其他全新概念产品。今年，它展示了一个名为Project Linda的项目，这是一款内置Razer手机槽的笔记本电脑，从而可以用手机代替笔记本电脑的触控板。（Razer手机是Razer收购Robin制造商Nextbit后推出的新设备）。笔记本的手机槽可以设备充电，同时将其用作笔记本电脑的触摸板，也可以将其作为主屏幕的扩展。这个想法可能会吸引那些对Razer硬件情有独钟的人，而Razer也将把更多的用户锁定在他们的生态系统中。

它还展示了一种叫做Nommo的新型扬声器，主要是Razer Nommo以及更高端的Razer Nommo Pro。

与我们今天看到的其它智能扬声器设备不同，这些并不是对用户的语音命令作出响应的“智能”扬声器，而是专注于针对游戏体验优化音质的扬声器。

Nommo Pro是一款经THX认证的2.1音箱系统，采用杜比虚拟扬声器为用户带来“游戏沉浸”，售价为499.99美元。 Razer Nommo的售价为99.99美元，而另一款Razer Chroma炫彩版售价为149.99美元。

Razer联合创始人兼首席执行官Min-Liang Tan表示：“我们开发了Razer Nommo系列智能扬声器，打造出了用于游戏，电影和音乐的终极娱乐扬声器系列产品。人们普遍认为游戏音箱没有高质量的音频。而Razer Nommo系列产品改变了这一切。“

Razer Nommo系列产品将于本月上市。