Tt展示Level 20机箱！造型依旧前卫 新加入流行元素

广大的 DIY 爱好者对于Tt的Level 10机箱应该不会陌生,在产品同质化严重的当年,Level 10的出现可说算得上是机箱领域中一颗耀眼的明珠,与BWM团队合作设计的它,有着无比前卫的造型,一时间惊艳了所有人。而在CES 2018上,Tt带来了20周年的纪念款Level 20机箱。

▲20周年的纪念款Level 20机箱

虽然在ComputeX 2017上,Tt曾经展示过这款机箱,但当时还只是一款原型,在现如今CES 2018上,这款Level 20应当是最终版产品了。Level 20依旧采用了模块化的设计,结合建筑元素,将机箱内部分成3个空间,各自拥有独立的风道,来达到散热和空间管理的优化。

Level 20内置了三个拥有专利设计的Riing Plus 14 RGB 风扇,2个Lumi Plus LED灯带,可以通过 Riing Plus RGB控制器和软件对风扇转速和灯光进行自定义调节。而且Level 20机箱支持支持竖置显卡,拥有更佳的观赏效果。

Level 20自然少不了当下机箱最流行的元素,那就是侧透,三个分仓各自拥有一个4mm厚的钢化玻璃窗,通过铰链来进行旋转闭合,机箱采用了大面积的钛金色铝制金属材料,美观耐用。机箱新增加的USB 3.1 Type-C接口能够提供10Gbps的超高传输速度。

Level 20机箱支持最新的PC硬件,而且允许用户安装AIO或是 DIY 分体水冷系统,目前Tt还没公布Level 20的售价和上市时间,不过由于是纪念款机箱,有很大可能仍然是全球限量发行,售价自然也不会便宜,普通玩家还是看看就好了...

