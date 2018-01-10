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49元！5000mAh版小米移动电源2发布：支持小电流充电模式

2018-1-10 17:08:54来源：IT之家作者：小侃责编：小侃评论：

IT之家1月10日消息 小米今天正式发布了小米移动电源2 5000mAh版，售价依然是49元，将于1月12日正式开售。

小米移动电源2 5000mAh版采用高品质锂聚合物电芯，厚度仅为10.7mm，携带非常方便。小米移动电源2 5000mAh版加入了小电流充电模式，兼容设备更多，双击移动电源的按键即可进入，可以为蓝牙耳机或者手环等小电流设备充电。

小米移动电源2 5000mAh版采用阳极氧化工艺加工处理铝合金金属壳体，外观美观统一，耐脏耐划；产品的边缘处理采用C型倒角的设计，边缘更加顺滑，手持时更舒适；顶部配置了一枚稍稍下凹的按键，具备更加一体化的视觉效果，使用时手感也更自然。

材料方面，小米移动电源2 5000mAh版采用ATL/力神等一流电池厂的锂聚合物电池，性能可靠；配以一线品牌的电源充放电芯片、保护芯片、主控芯片，确保工作稳定；采用铝金属外壳，塑料材料均为V0等级阻燃材料，保证美观的同时带来更强的电池保护作用；加入温度感应器，安全性更高。

随着小米移动电源2 5000mAh版的发布，小米移动电源系列的选择也变得更加多样，大家可以针对自己的需求更加精准的选择产品。

点击访问：小米官网

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关键词：小米移动电源2小米移动电源移动电源

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