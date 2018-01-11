为复活自家胶卷，刚发布“柯达币”的柯达又带来一款新设备

柯达要推出Kodakcoin，应该是这家老厂在CES 2018举行期间最大的新闻了。

虽然是主打消费电子的展览，但柯达并没有在展会上亮出很多“符合潮流”的东西。除了新推出的便携式热升华打印相机之外，其他的都是一些很普通的展示。

既没有手机，也没有之前发布的平板。

至于传统的胶卷工业，他们也没有太多展示。之前说复产的Ektrachrome胶卷，在CES2018上也没有更多的消息。

不过，柯达还是带来了一款新的胶卷设备。某种程度上，这也是为自家的胶卷复活计划铺路。

柯达在CES 2018展示的这款设备名为KODAK SCANZA，是一款把胶卷底片转换成数码照片的转换设备。扫描胶卷底片后，它能够输出1400万像素或2200万像素的数码照片，自身兼容135、126、110以及8mm负片胶卷。

机身上附带一块3.5英寸的显示器，背部附带电视输出、SD卡槽、microUSB以及HDMI四种输出接口。胶卷输入仓在底部，KODAK SCANZA会随机附带3款胶卷适配器，以对应以上提到到的数款胶卷。

用户可以通过USB线将扫描后的照片传到PC或MAC上，同时也可以传入SD卡中。可惜的是，KODAK SCANZA不支持Wi-Fi，并不能通过无线手段传到手机上，这样的话还是少了些玩法。

对于那些动手能力强，而且还有条件自己冲胶卷的用户来说，KODAK SCANZA还算一件不错的玩具。配合之前爱范儿报道过的胶卷冲洗简易冲洗套装，还是能够玩出花样的。

当然，你不能拿KODAK SCANZA和哈苏的X3扫描仪以及尼康D850胶卷扫描组合去比较，这对一台最高只能输出2200万像素的小型扫描仪来说，是不现实的。

从另一角度看，柯达也算是为自家的“传统业务”交出了一点心思。2年前在CES 2016上复活了Super 8，去年又透露Ektrachrome复产计划，加上今年展出的KODAK SCANZA，这也算是为整套胶卷复兴计划，再完整了一小步。

目前，KODAK SCANZA已经在柯达官网中上线，售价为169.99美元。对自冲胶卷执着的用户，还是可以去尝试一下。