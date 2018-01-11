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理光宣布Theta V全景相机合作伙伴计划

2018-1-11 8:42:32来源：太平洋电脑作者：爱德华责编：文奇/实习评论：

理光在本届CES 2018上宣布了围绕Theta V全景相机的合作伙伴计划，利用安卓操作系统，为第三方开发者以一种友好的方式，允许开发人员创建专门针对相机的插件。

目前，开发者已被允许访问理光Theta V全景相机的API和SDK，未来将会建立一个用于上传和分享Theta V相机插件的应用平台，用户可以通过此平台下载这些应用程序和插件。理光还宣布这个合作伙伴计划预计将于春季正式推出。

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关键词：CES 2018相机

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