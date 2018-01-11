英特尔公布“针对CPU漏洞的安全更新对性能影响”测试初步结果

IT之家1月11日消息 英特尔表示，为确保客户数据的安全，目前正在与业界合作开发并推送可消除“Spectre”和“Meltdown”漏洞的软件和固件升级。截至目前，我们尚未收到任何这些潜在隐患已被用于获取客户数据的信息。

英特尔昨天公布了一些性能影响的初步评估结果。其表示，仍将不断努力，并持续公布最新进展。计划在未来几天内公布有关服务器平台的初步数据。

具体如下：

1月10日的性能数据结果 我们今天公布了有关第六、七和八代英特尔酷睿处理器平台（使用Windows* 10）的几个数据。我们之前曾说过，对于大部分普通电脑用户来说，性能的影响并不显著。 对于配备固态存储设备的第八代酷睿平台（Kaby Lake、Coffee Lake），防御措施对性能的影响很小。在各种工作负载上，包括SYSMark2014SE基准测试中所代表的办公软件和媒体制作在内，预计影响不到6%。在特定情况下，用户可能受到更大影响。例如，使用涉及复杂的JavaScript操作的Web应用的用户可能受到更大影响（我们的初步测试表明，最高可达10%）。游戏等图形密集型工作负载或财务分析等计算密集型工作负载受到的影响最低。 我们的测试表明，第七代Kaby Lake-H高性能移动平台受到的影响，与第八代平台相似（在SYSMark2014SE基准测试中大约为7%）。 对于第六代Skylake-S平台，我们的测试表明，性能所受影响稍高，但与第八代、第七代平台所受影响仍然大体上一致（在SYSMark2014SE基准测试中大约为8%）。我们还使用Windows 7在相同平台上做了性能测试。Windows 7是常见操作系统，尤其是在办公环境中。测试观察到的影响很小（在SYSMark2014SE基准测试中大约为6%），甚至低于配备硬盘的系统。 我们将尽快收集、公布有关更多使用场景以及更多英特尔平台的信息。在接下来的一周内，我们计划针对过去五年推出的移动和桌面平台，提供具有代表性的数据。 除了目前针对客户已有产品所做的工作，我们还将努力升级未来产品中的技术，以尽全力保障安全、提高性能。



下表中总结了相关的基准测试、平台和测试结果。