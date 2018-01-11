九州风神发布四款新产品！设计大胆 采用全新超跑配色

在CES 2018展会中，广大 DIY 玩家所熟知的 PC 厂商—九州风神发布了四款别具一格的新产品，在外观和造型设计上都非常新颖，大胆采用了全新的元素，下面就带大家一起来看一看。

首先是QUADSTELLAR概念型机箱，广大玩家对这个箱子应该不陌生了，依旧采用了四个独立分仓的设计，拥有更大的内部空间。这款 QUADSTELLAR采用了铝合金材质，金属质感更加强烈，整体为银色的风格，并加以橙色点缀，整体看上去确实有一些超跑配色的感觉。据悉，这款机箱将限量发行100个，定于5月前后上市，暂时未公布售价。

接下来依然是一款机箱，这款产品大家应该非常熟悉了，NEW ARK 90，此次采用了全新的配色，同样是银色和橙色相搭配，顶部与侧面均为钢化玻璃板，最具特点的依旧是前面板的不对称分割设计，有着非常强的设计感，机箱内部集成了RGB灯条，支持幻彩联动灯效。同样是限量发售100台，目前没有具体上市时间和售价。

接下来是我们再熟悉不过的船长240水冷，在造型上此前的版本没有什么变化，还是在配色上更换成了银色加橙色的风格，是整体感觉焕然一新。这款船长散热器对扣具进行了升级，新增了 AMD TR4平台的支持，可以使用在X399平台上。这款特别版也将于5月发售，目前尚未公布价格。

最后，是一款全新的风冷散热器—FRYZEN，采用了新颖的设计风格，在进风口处有个类似于“X”的造型，从图中看，大概是采用了6热管设计，不过细节方面的信息官方尚未公布。FRYZEN将配备两把金属材质风扇，支持1670万色RGB灯光和5种灯效模式，顶部和风扇则拥有36种灯效。FRYZEN支持 Intel 与 AMD 全系平台，定位旗舰级产品，将与4月上市发售，暂时没有售价信息。

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