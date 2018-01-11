优派发布两款专业级显示器！8K超高分辨率，售价感人

在CES 2018上，国际一线显示器厂商ViewSonic优派发布了两款重量级的显示器，分别是VP3278-8K和VP2768-4K，从名字上就能看出，他们分别支持的分辨率为8K和4K，定位于专业级的显示器，适合有高端设计需求的用户选择。

这两款显示器的色彩均为出厂前预先校准，拥有顶级的精准色彩表现，支持英特尔最新发布的 Titan Ridge雷电3技术。两款显示器的造型设计基本相同，均采用了超窄边框的设计，支架支持多向调节，支持VESA挂壁固定。

VP3278-8K采用了32英寸的屏幕，分辨率达到了惊人的7680 x 4320，是目前市场上为数不多的8K显示器，显示器整体的设计风格非常沉稳低调，使用的面板类型目前未知。它能在非压缩模式下，最高支持8K 30Hz刷新率；而Display Stream压缩模式下则支持8K 60Hz。

显示器的背面设计同样非常简洁，支架的造型设计与优派此前的产品有所不同，更具艺术感。

另一款VP2768-4K采用了27英寸的屏幕，分辨率为3840 x 2160，可稳定运行在60Hz刷新率下，色彩精度与32英寸8K机型一致，扩展方面也相同。据悉，优派计划在今年三季度推出VP2768-4K，售价为900美元（约合人民币5860元），VP3278-8K计划在今年四季度发售，售价高达5200美元（约合人民币3.38万），看到这个售价，感觉艺术真的是无价的....

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