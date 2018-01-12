感光度大比拼：松下GH5s相机轮战同门EVA1/GH5及索尼A7sII

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CES 2018的热门话题是人工智能，新能源汽车等等。而各大摄像器材制造商在此次展会上似乎并没有大放光彩。除了尼康CES上发布的新180mm-400mm镜头和松下发布的Lumix GH5S相机外，各大相机厂商似乎不打算在CES上有大动作。

说到GH5s的竞品，不得不提到索尼A7sII，以及自家的GH5。有趣的是，本次横评还有专业级摄像机EVA1。EVA1具有双原生ISO。（什么是双原生ISO？一般电影机的原生ISO（Native ISO），也就是基准感光度是800。顾名思义，“双原生”ISO（Dual Native ISO）就是说有两个基准感光度。当拍摄场景光线不足的时候，如果需要通过提高ISO的方式来提高画面亮度，就会伴生着噪点加大，画质变差的现象。所以电影机的ISO一般都会设置在800的基准度不动。）

国内还没有厂商拿到GH5s的真机，不过外国影像器材经销商ProAv已经拿到新机，并发布了其与竞品的对比视频。IT之家根据视频中各个设备的表现，进行了一番横评。因为参加横评的设备都是为了拍摄视频而生，故横评重点放在设备的感光度上。众所周知，索尼A7s系列自问世以来以感光度可用范围超高，低亮度条件下噪点控制好著称；而GH5s的前辈GH5作为松下旗下第一款支持4k拍摄能力的相机更是备受关注；EVA1是专业级的肩扛摄像机，拥有双原生ISO功能。这些有代表性的设备今天一较高下，它们的高感表现究竟孰强孰弱呢？

一、GH5s高感测试

视频使用V-log模式拍摄。（什么是log模式？log模式基本上是将我们肉眼能看到的色彩，降低其饱和度，以容纳更多的被溢出的色彩。同时降低对比度，使得整个画面变得灰蒙蒙的，达到增加宽容度的目的，暗部和高光部分的细节得以保留更多。）

首先，使曝光度固定，单纯的来看固定曝光下不同ISO表现。（以下图片来自国外影像器材经销商ProAv,点击可查看高清大图）

从以上这组图片可以观察到GH5s在固定曝光时，随着感光度不断增加，噪点也在增加。虽然这是必然的现象，不过至少在ISO8000之前，噪点控制的都相当优秀。从ISO8000开始，噪点逐渐明显。不过这也足以说明，作为一款有着4K支持的视频拍摄相机，在高感光度下的噪点控制表现足够优秀。不过在拍摄过程中，严格控制好曝光度是十分有必要的。不然不论是高还是低ISO，噪点都会异常明显。

二、和竞品索尼A7sII的高感对比

▲索尼A7sII

从对比中我们可以看到，A7sII使用的是S-log模式。并且两家都用了LUT功能。首先，GH5s可用感光度和A7sII差了一大截，在ISO12800之后，松下的GH5s没有了变化。而即便是在ISO12800走高以后，A7sII恐怖的可用感光度范围使得即便在ISO25000下，画面依然比GH5s在ISO12800下噪点要少，画面杂质更少，更纯净。但是，同时也可以看出。在ISO800-3200之间，GH5s似乎画面细节更丰富。颜色饱和度更高，画面色彩更浓郁。当然，A7sII在ISO800-3200乃至6400之间表现也非常不俗。在此不得不说一句，索尼大法......

三、和专业级摄像机EVA1的高感对比

▲专业级摄像机松下EVA1

从这一组图片可以看出，GH5s在全方位上碾压了专业摄像机EVA1.两台设备均使用了松下自家的V-log模式拍摄。均使用了自家的LUT调色功能。为何带有双原生ISO模式的EVA1会被GH5s全方位碾压？因为新发布的GH5s也带有双原生ISO功能，这是松下的看家本领之一。ISO6400走高之后，EVA1的表现越来越差，噪点也越来越明显，恐怕这和EVA1自带的双原生ISO比GH5s的要更低所致。

四、和前辈GH5的高感对比

▲松下首款4K拍摄相机GH5

这组对比中，GH5s和GH5在ISO3200、6400、12800下的表现各不相同。其中GH5s表现的更通透，色彩饱和度更高。也更讨喜欢。GH5的颜色表现则有些暗淡。说明GH5s对于GH5还是有非常大的进步。

从这张图片可以看出每台设备的风格。相较于EVA和A7sII的颜色削弱，GH系列颜色更为鲜艳。

以下是松下GH5s的详细参数：

▼首先是录制视频规格的详细信息

1、GH5S应用了双原生ISO技术和维纳斯引擎的全新1020万像素Live MOS传感器，可实现最高ISO 51200的高灵敏度记录。维纳斯引擎的全新1020万像素Live MOS传感器拥有多种画幅比，有足够的余量可以在4：3, 17：9, 16：9和3：2等不同画幅比中在相同焦距下实现相同的视角。该传感器还支持14位RAW格式的照片拍摄，为专业RAW格式的工作流程开发提供更高的灵活性。

2、LUMIX GH5S再次在4K（4096x2160）分辨率规格上实现全球首个4K 60p / 50p视频录制。它也可以进行4：2：2 10bit的内部视频录制，这是电影制作常用的颜色子采样规格，可忠实的进行色彩再现。LUMIX GH5S还可以在Cinema 4K 24p和4K 30p / 25p / 24p下录制4：2：2 10bit 400-Mbps All-Intra,以及在全高清格式下录制200-Mbps All-Intra。而且4K、全高清视频录制都没有时间限制。LUMIX GH5S在照片风格下还拥有混合对数伽玛（HLG）4K HDR视频功能。另外还提供适用于HLG的低比特率记录模式4K HEVC，可以在兼容HEVC压缩格式的AV设备（如Panasonic 4K HDR TV）上播放。

3、VFR（可变帧率）可让用户以C4K / 4K（60 fps，最大速度减慢2.5倍，24p）和FHD（240 fps，最大速度减慢10倍，24p）录制升格/降格视频。另外，GH5S相机中已预先安装了V-Log，用户无需再单独购买软件升级密钥。LUMIX GH5S兼容时间码IN / OUT。通过闪光同步终端和BNC转接线及BNC线缆，设置时间码同步，很容易对多台摄像机拍摄的影片进行非线性编辑。LINE输入也支持3.5mm麦克风插孔。

4、MF辅助的放大倍率从以前10倍增加到20倍，这对天文摄影尤其便利。

5、为了使GH5S足够坚韧，可以承受各种压力，它由镁合金全压铸的前/后框架组成，不仅防溅，防尘，而且可以防冻至零下10摄氏度。

6、GH5S配备了双SD卡槽，兼容高速，大容量的UHS-II和视频速度等级60的记忆卡。用户可以灵活选择接替录制，备份录制或分配录制等录制方法。并提供HDMI Type A端子。

据悉，GH5s的售价可能会超过15000元，不过这对于有极致摄影追求的爱好者来说，并不是不能接受的价格。

以下是GH5sheGH5的低光对比测试。

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视频来自slashCAM