尼康专利曝光：传感器也能做成曲面

IT之家1月12日消息 最近尼康流出的专利曝光图显示，尼康很有可能在研制带有曲面传感器的相机。如果消息属实，尼康可以在更小的机身里装入更大的传感器。目前市面上的小型全画幅相机仅有索尼和徕卡两家。包括索尼的RX1、RX1r、RX1r2以及徕卡Q。昂贵的徕卡相机不必多说，相比较之下显得颇为良心的RX系列上市之初也要2万人民币，也许尼康的加入会让这一级别的相机价格能有所回落。

▼尼康专利曝光图