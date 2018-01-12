【IT之家评选】2017年相机影像明星产品回顾：低迷中继续开花

相机的更替速度一般为3-5年，经历了15年的像素大战，16年的奥运争锋，在17年这个节点上，我们对这一代的产品进行了一个回顾和盘点。



一、高性能口袋相机

1、索尼黑卡系列

黑卡系列中拥有长焦黑卡RX10系列，全画幅黑卡RX1系列，以及17年新发布的迷你黑卡RX0系列。

2012年6月，索尼发布了第一代黑卡RX100，对于便携与性能的兼顾让这一系列收获了很多的粉丝，在日本的一众相机镜头厂商里，以“黑”而为大家津津乐道的一个是适马，另一个就是索尼了，黑卡的黑不仅仅是因为其全黑的肤色，在一些科技的搭载上，索尼也是毫不吝啬，在卡片机被手机严重冲击的时代，索尼以黑卡命名这一系列，也是希望其能够像一匹黑马一样，闯出自己的风采。

2、松下LX10

相对于索尼的黑卡系列，松下的这款高端卡片机的价格极具优势。

如果你想拥有一台便宜的徕卡，松下就是不错的选择，2014年10月松下与徕卡签订了延长合作协议，双方将结合徕卡优秀的光学技术与松下的数字图像处理技术来提高双方产品的竞争力，拥有徕卡光学的加成，加上自身的性价比，使之成为一台与黑卡相比非常有竞争力的相机。

3、理光GRII

理光的便携式相机GRII相比于上述两款，其最大的优势是采用了APS-C画幅的传感器。

理光的上榜理由很简单，就是数码相机中的“底大一级压死人”，在这个价位上，没有与它直接竞争的产品，但是这台相机因其专业性是很多摄影师比较喜欢配备的一台备用机，普通消费者需要认真考虑再去入手。

二、轻便型可更换镜头无反相机

1、索尼A6300

作为世界首款专业级微单索尼NEX-7的迭代产品A6000的升级版，A6300在性能上超过了与它同价位的一众产品，升级的4K视频拍摄，拥有着E卡口的镜头群可以选择，也可以通过转接环转接其他卡口的镜头，在性能和功能上都是一台非常优秀的产品。

2、富士X-T20

作为富士的轻旗舰，这款X-T20的上榜理由是在大部分相机设计都极具科技感的现代，富士用复古的外观设计，赢得了一大波文艺小青年的芳心。

主打颜值，能力强劲，你可以用它扫街，也可以用它撩妹。

三、准专业级

1、尼康D750

这也是一款命途多舛的产品，尼康想在保持画质与性能的同时降低成本，导致了快门组质量事件、耀光门事件，给很多消费者带来了困扰，但是尼康及时的回应，良好的认错态度，妥善的后续解决，让消费者没有对它失去信心。

这款产品仍然受到大家的欢迎，精准的定位，全面的表现，良好的画质，更多的扩展功能，在相机的功能性和性能方面都取得了平衡。

2、索尼A72

索尼从2013年开始主推A7系列全幅微单，针对不同的使用人群出了三个系列，A7打破全画幅单反的格局，开启全幅微单的新纪元，A7R系列主打高像素，A7S系列则主打摄像。

A72作为A7的升级款，发布于2014年11月，提升了A7被人诟病的手感，5轴防抖给喜欢转接老镜头的用户带来了很大的可玩性，也改善了视频防抖性能，画质的表现也比较优秀，有些缺憾的是电池的续航，对焦还有待提高。在这个定位上，A72是不错的选择。

四、次旗舰

1、佳能5DS

早在2012年尼康发布搭载了3630万像素传感器的D800，一年后索尼发布搭载了3640万像素传感器的A7R，佳能的高像素高端机型迟迟不见发布，直到2015年，在很多爱好者的期待中，佳能发布了这款搭载了5060万像素的5DS，弥补了佳能高端机型没有高像素产品的短板，其优质的低感画质，高像素带来的优秀的解析力，良好的宽容度都值得称赞，称得上是一款为拍照而生的极致机型，但同时这款高像素的性能怪兽使一些老镜头无法满足它的需要，加上佳能有一些老头已经多年未更新，这也是应该要继续改进的点。但作为佳能高画质的旗舰，5DS的上榜毫无压力。

2、佳能6D2

作为非常畅销的入门全画幅开创者6D的延续款，价格合适，画质优秀，性能均衡，有着良好的易用性和便携性，升级了上一代糟糕的对焦系统，又增加了可翻转触控屏、NFC、蓝牙等非常实用的功能，在12年发布的6D打着性价比的旗号收获了一大波粉丝的追求之后，时隔5年，这款带着更实用的需求，更优秀的性能的6D2，继承经典，开启更加深入人心的时代。

五、性能旗舰

这三款产品的发布时间相距不久，也是目前三家最新的当家旗舰，延续着传奇的5D4，承载着尼康百年的D850，以及开疆拓土的索尼A7R3，这一系列的对决可谓非常精彩。

1、佳能5D4

唯传奇，超越传奇。这是佳能对于5D4的官方宣传，5D系列的传奇自然不必多说，但5D4上市的环境，可要比前面三代都要严酷，在前有尼康D810这只拦路猛虎，在后又有索尼A7S2、A7R2的突起异军，5D4想要延续辉煌，前景堪忧。

在5D4上，传感器性能没有太大提升，对焦性能下放了1DX2的对焦系统，乍看上去像是1DX2的迷你版，但是5D4作为5D系列的延续，还是区别于1DX2的，在有效像素上的提高，低通效果的降低，画质要好于1DX2，-4EV暗光实时取景比1DX2的-3EV还要高一级，实时取景也可以连续对焦连拍，增加B门定时器、间隔定时器功能等在1DX2上没有的功能。

市场份额上独占鳌头的佳能在升级上相对保守，被广大爱好者调侃为牙膏大厂，这一代5D仍然主打全面、均衡，至于能否称得上传奇还是交给市场和时间去检验。

2、尼康D850

著名相机评测网站DXO的排行就能说明D850是一款什么样的机器。从15年开始，跟佳能、索尼粉丝对于产品的讨论不同，大家对于尼康关注的更多是它的命运，从一开始央视315晚会曝光出来的D610掉渣门，到后来的D750的横断门，再后来曝出尼康高层和渠道管理的混乱，甚至还传出了被收购的消息。在17年尼康百年这个重要的时间节点上，尼康要让大家看到的，不仅仅是这款产品本身，更是像黄金一般的信心。

D850不负众望，王者归来，在自家的D810霸榜这么久以来，尼康自己亲手用D850将其超越，对于这款产品，用佳能5D4“唯传奇，超越传奇”与索尼A9“久等了”这两句广告语来诠释，受之无愧。

3、索尼A7R3

2017年10月，索尼越过了A73直接发布了A7R3，来的非常突然，借鉴了A9的人体工程学设计，机身外观上做了一些优化，让很多爱好者调侃为A9与A7R2的结合体，提升了在A7R2上的续航能力较弱的问题，在对焦、宽容度、画质上也做了提升。

在DXO网站上与D850都得到了100的高分，在这一级别是D850有力的竞争对手。

六、速度旗舰

十步杀一人，千里不留行。而这一级别，注定是属于刺客的天下。

在体育、生态、新闻题材的摄影中，决定瞬间稍纵即逝，快、准、稳是它们的最高追求，有此利器，可斩十万瞬间。

1、佳能1DX2

发布于2016奥运年，四年磨一剑的顶级速度旗舰，16张/秒的连拍速度，出色的高感画质，为极限而生。

2、尼康D5

与佳能1DX2同年发布，如果说1DX2是西门吹雪，那尼康D5则是与其决战紫禁之巅的叶孤城，在历代的速度旗舰中，这两款产品杀得你来我往，好不痛快。

3、索尼A9

从索尼的传统来讲，在美能达时期，9这个数字就代表着旗舰与荣耀，其相机部门被索尼收购之后，将这个传统延续下来，第一台全画幅单反命名为A900，第一台全画幅单电相机命名为A99，而这台全画幅微单相机被命名为A9。定位上直接与佳能1DX2与尼康D5看齐。作为后起之秀，能否在以往的佳尼对决中赢得一席之地，把悬念交给时间。

这三款产品是面向体育、生态、新闻等领域的旗舰机型，搭载着各家最顶尖的技术，展示了他们的科研成果，虽然对于大多数人来说距离遥远，但在极限的专业领域，它们无可替代。

番外篇

搭配无人机使用的云台相机、挑战摄像机的视频相机、经典奢侈的尊贵象征，这也代表着影像市场的开放性、多元化和对经典的延续、于情怀的彰显，特此开一个番外篇，再数三款产品。

1、大疆X7

禅思X7是为电影拍摄推出的一款自带云台的紧凑型S35相机，可搭配在Inspire 2上使用。其航拍的体积，电影机的配置，整套的电影调色方案，高宽容度带来比较大的后期范围，配合同时发布的三款镜头，可以称得上是杀入传统电影航拍市场的一把利器。

2、松下GH5

5D2的无心插柳开启了民用高清时代，但是佳能在后续却没有顺应市场需求更新升级产品，这时候松下进入了市场，发布了GH系列，填补了准专业级高清视频市场的空白，松下不像佳能在产品升级上挤牙膏，视频拍摄中碰到的痛点都一代一代升级在产品上。整个系统的价格优势也让它的性价比相对较高，在2017年更新到了第5代，在视频相机的领域，松下在逐渐巩固自己的地位。

3、徕卡M10

很多人都听说过徕卡的大名，但大家也都知道，单机身高达4.5万的发售价，注定不是为大部分人准备的，对于徕卡粉丝来说，这款M10却是心目中的梦想机，感光度与宽容度的提升，后背按钮的简化，全新的实时取景，新增的WIFI功能，都让人心潮澎湃。

但最重要的还是徕卡这个品牌，这个带着红色的可乐标，拥有着贵族血统的尊贵象征。

结语

以往可鉴

相机市场从2015年开始洗牌，在2016年的一系列事件中加速改变，到2017年我们看到的传统影像大厂的技术变革，行业内的竞争越来越残酷。加上智能手机的冲击，消费级相机市场也逐渐消失殆尽。整个相机行业缺乏刺激性的增长，市场表现波澜不惊。整个相机行业还是处在一个低谷之后的复苏时期。

来者可追

两年一届的世界影像博览会（photokina）将在2018年举办，这注定了18年将是相机行业中不平凡的一年，相机市场的不景气将带来新的变革，厂商们互相竞争也将给消费者带来更多的选择，希望新的一年，新的希望，新的开始。