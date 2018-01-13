初代Xbox超大号手柄复刻版将于3月上市，售价452元

去年的时候微软宣布将和外设厂商Hyperkin合作，复刻初代Xbox上代号“The Duke”的手柄。现在这款手柄终于公布了上市日期和售价。

有着Xbox之父之称的Seamus Blackley在自己的推特上公布了这一消息，复刻版的“The Duke”手柄将于今年3月末发售，售价69.99美元（约合人民币452元）。

初代Xbox手柄发布于2001年，不过经常被人调侃太大，就连Seamus Blackley自己都曾说过：“令人难堪的巨大。”