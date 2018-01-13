一文看懂：如何为你的安卓手机选择合适的存储卡

IT之家1月13日消息 有些用户可能有过这样的疑惑：想要给手机加装SD卡，但却不知道如何选择。在这里CNET的编辑带来了一篇SD卡的选购心得。

市面上的MicroSD卡门类众多，但并不是每张卡都适合我们手上的安卓手机和平板。在这里，在SDHC、SDXC，以及Class 10和UHS-1的存储卡之间如何进行选择？笔者列出了一些窍门，帮助大家挑选出最符合设备、满足需要的产品。

多大容量？

这里最常看到两种标准的存储卡：SDHC和SDXC。它们主要的差别在于所支持的容量大小。

SDHC标准的存储卡容量为2GB~32GB，SDXC标准则可达32GB~2TB。用照片来衡量的话，使用1600万像素摄像头拍摄的照片大小约为7MB。以此计算，一张32GB的存储卡能存储至少4500张照片。在三星Galaxy S7上，这个数字有所不同，因其支持拍摄RAW格式的照片，单张照片的容量会大很多。

看到这里，你或许就会禁不住诱惑去选择最大容量的卡。但在这之前，你得先搞清楚自己的设备最大支持多大的存储卡。以下以几个过去CNET评选的优秀手机为例：

三星Galaxy S7/S7 Edge：200GB

LG V10：2TB

Moto G 2015：32GB

索尼Xperia Z5 Compact：200GB

阿尔卡特OneTouch Idol 3：32GB

速度多快？

选定需要多大的存储卡之后，接下来就是选择需要多快的。存储卡的速度等级决定了它写入速度如何。如果你需要处理视频或者连拍照片，那自然是越快越好。

大多数新上市的手机都能支持三种速度规格：Class 10、UHS-1 Class 1和UHS-1 Class 3。UHS即Ultra High Speed（超高速接口），依照总线接口不同（即存储卡与手机硬件的连接方式），目前有UHS-1和UHS-2两种，分别标志着存储卡不同的速度上限。尽管UHS-2的存储卡现已上市，但卡上多出了一排针脚，目前仅有少数手机支持这一规格。

MicroSDHC和MicroSDXC卡均支持上述三种规格，因为存储卡的容量与速度并非直接相关。考虑到制造商只会把最高速度标在包装上，这里为大家列出了这三种规格的最低速度，以及对应适合的用途：

Class 10：10MB/S，适合照片连拍和不超过1080P的视频文件

UHS-1 Class 1：10MB/S，直播视频和1080P视频文件

UHS-1 Class 3：直播视频和最高4K的视频文件

存储卡上有哪些信息？

存储卡上会直接标明它是SDHC还是SDXC，以及它的容量有多大。上文提到的三种速度规格也可以从卡上看出来，Class 10规格的卡以C10标出，UHS-1 Class 1和Class 3则分别记为U1和U3。你也许还能从卡上看到罗马数字“Ⅰ”或“Ⅱ”，这个数字则代表了UHS存储卡的总线速度。

总体来说，你应该通过自己需要使用内存卡去处理什么任务来决定选择多大容量、多快速度的产品，在价格一定的情况下，买内存卡要认清上面的几种规格，以免拖慢了手机的使用体验，而容量则需要取决于你手机支持的上限，具体可咨询你的手机生产商。