内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >数码之家>电脑硬件

超大号雷蛇机械键盘现身CES 2018：简直巨人专属

2018-1-14 12:35:08来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月14日消息 在今年的CES 2018展台上，雷蛇亮相了一款超大号的机械键盘，其大小甚至堪比一个小餐桌。

尽管这款键盘硕大，但它仍是一款可以正常使用的键盘，普通键盘该有的功能它也全都具备。据悉，CES 2018上雷蛇的展台占据了南场馆最好的入口位置，也为这款产品提供了天时地利人和的环境。路过的人纷纷上前按压感受这款巨人专属的机械键盘。

据了解，这款产品仅仅作为展览使用，并不对外开售。


分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：雷蛇键盘CES 2018

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10