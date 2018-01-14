超大号雷蛇机械键盘现身CES 2018：简直巨人专属

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IT之家1月14日消息 在今年的CES 2018展台上，雷蛇亮相了一款超大号的机械键盘，其大小甚至堪比一个小餐桌。
尽管这款键盘硕大，但它仍是一款可以正常使用的键盘，普通键盘该有的功能它也全都具备。据悉，CES 2018上雷蛇的展台占据了南场馆最好的入口位置，也为这款产品提供了天时地利人和的环境。路过的人纷纷上前按压感受这款巨人专属的机械键盘。
据了解，这款产品仅仅作为展览使用，并不对外开售。
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