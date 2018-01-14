拒绝意外泼溅的危害！美商海盗船K68机械键盘评测

美商海盗船，一家高端电脑配件的标杆品牌。一直以来，美商海盗船专注于高端外设系列，在业界获得了良好的口碑，前段时间在ComputeX 2017台北电脑展期间带来了新款机械键盘K68，作为一款主打防尘防泼溅属性的键盘，有什么独到之处？

说起美商海盗船，相信很多熟悉DIY的玩家都知道，自2014年起，为了迎合市场的需要，美商海盗船宣布进军外设市场，在外设领域主打高端产品，旗下包括鼠标、机械键盘、耳麦等产品均得到了广大玩家的认可。但如果说其中最受欢迎的产品，那就不得不说他们推出的机械键盘了。

近期，小编拿到了这款美商海盗船K68防尘防泼溅机械键盘，那么这款键盘是否像玩家所说的那样“防水”，最大限度又能如果防止意外泼溅给我们的键盘带来危害？在后面小编会亲自做实验，试验这款键盘在受到意外液体泼溅后能否正常使用。不妨我们一起来看一下这款键盘。

今天给大家带来的是美商海盗船最近推出的一款机械键盘——K68单色红轴机械键盘。

美商海盗船K68共有蓝灯青轴和红灯红轴两款产品，本次产品采用Cherry MX机械红轴为轴体，背光上采用单色红光。不管是清晰度还是辨识度上都有非常好的体验，另外这款键盘和绝大多数美商海盗船系列键盘一样，可安装拆卸式手托，可以很好的缓解手部压力，游戏过程中城市间鏖战也不会因为手部疲劳而影响操作。

美商海盗船K68在包装上采用一贯的黑色主题，正面为K68机械键盘样式图，值得注意的是键盘包装上所有的文字说明均采用中英文对照。

美商海盗船K68机械键盘全键采用最经典的机械键盘开关，特殊的手感和黄金触点使得其品质倍增。

美商海盗船K68机械键盘开箱

美商海盗船K68机械键盘全部配件一览，包括

1.键盘主体一个

2.手托

3.使用说明书

美商海盗船K68机械键盘整体

美商海盗船K68机械键盘采用全尺寸104键+9多媒体键设计，防鬼影和全键无冲。

键盘尺寸为455*170*40mm，重量为1370g。额头明显的直角切线，棱角分明的造型一眼就可以看出是“船厂风格”。

键盘右上角为常规所能见到的指示灯区域，美商海盗船K68将多媒体按键同样放置在右上角的位置，其中包括键盘、灯光调节键、锁定键、音乐调节键以及音量调节键。

键盘侧面风格很像strafe系列键盘，上下盖的契合度完美。中等粗细的塑胶线看着非常舒服。

美商海盗船K68机械键盘细节

键盘下端向下弯曲，哪怕不安装手托也可以很好的拖住手掌，缓解疲劳感。同时也有利于安装手托后整体的顺滑感。

键盘上的logo还是在最显眼的正上方，非常简单的三帆logo，但镀铬质感在磨砂上盖的上非常醒目。

美商海盗船K68机械键盘背面采用4块防滑脚垫搭配包裹式支撑架，另外手托上同样附有两个防滑垫。可以有效防止键盘在游戏过程中的移动。

脚架采用包裹式支撑架，但支撑架顶端没有防滑措施，有一点点失望。

手托卡槽做了加强处理，方便手托的安装和摆放。

键帽与机械轴

键帽为ABS材质，双色注塑工艺，表面经过特殊处理，触感顺滑，经久耐磨，非常符合人体工程学。值得注意的是，这款键盘的字符变宽，非常容易识别，值得称赞。

原厂Cherry MX轴体，压力克力比黑轴要小很多，触发行程2mm，按下时没有段落感，直上直下，敲击起来声音非常低，可以满足喜欢安静的用户游戏与办公。

美商海盗船K68机械键盘主打的就是防泼溅，我们可以看到整个键盘采用了一整张硅胶薄膜结构覆盖了轴体和钢板之上，最大程度起到了防止意外导致液体流入健体。

大键位全部都是卫星轴，红色硅胶薄膜与使用过程中的红色灯光相互呼应，

美商海盗船K68驱动界面

美商海盗船同样采用一体式驱动界面，在键盘的驱动面，正面为键盘外观图，左侧为可设置选项，分别为动作、灯光效果以及性能。

在动作设置区域，也就是键盘宏的设置区，通过下方的动作库可以添加或者拷贝动作。

灯光效果区域并没有因为是单色而让键盘显得单调，通过设置灯光类型，可以让玩家在7种模式下任意切换。

在性能区域只有关于如果启用Win Lock键可选的禁用组合键。

美商海盗船K68机械键盘防泼溅及灯光展示

小编特别准备了一杯水准备测试一下美商海盗船K68的防泼溅。

在擦去表面水珠后，取下键帽，水珠全部都停留在硅胶薄膜上，对键盘内部并没有大的损伤。

灯光展示

测试总结

测试分为打字和游戏两部分，小编文章整理过程中全程使用了美商海盗船K68机械键盘。在游戏中主要测试需要连续按键键盘的FPS类游戏和竞技格斗类游戏。

FPS类游戏小编选择了时下火爆的《绝地求生》，主要测试键盘的W、A、S、D等键。游戏测试时长一小时。

格斗类游戏小编选择了《拳皇》作为测试对象，选择双人格斗，场次近30场。除此之外，对键盘的多媒体键也做了简单的测试。

舒适度体验

在测试中因为首先玩的是游戏，先说手感，因为之前一直使用的是青轴或者黑轴的机械键盘，突然失去段落感有很大的不适，毕竟红轴是介于青轴和黑轴之间的产物，键程短，没有段落感，并不需要特别强的压力，所以如果是长时间使用，红轴算的上是非常全面的。

因为键盘本身可安装手托，得益于手托表面防滑垫，在长时间打字过程中手腕不会因为长时间悬空而感到疲惫。

游戏体验

在游戏体验中，美商海盗船K68的品质还是值得保障的，整个游戏过程中一键触发，轻松体验各类游戏大作，不管是正常工作办公还是深夜畅玩游戏都不需要担心影响到周围其他人。整体来说，这款键盘不管是全键无冲、整体的舒适体验还是主打的防泼溅防尘设计都可以让我们在游戏中安心畅玩。敲击过程中没有声音很像早先的薄膜键盘，但手感却完全不一样。细心的手托设计使得我们长时间使用也不会造成严重疲劳感，总的来说，这是一款适合追求全面性能玩家的首选佳作。