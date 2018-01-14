打上CPU漏洞补丁，Surface Book SSD硬盘性能大跌

IT之家1月14日消息 近日，Meltdown和Spectre两大漏洞使得各大PC、移动处理器智能设备纷纷中招，苹果、微软等公司也都迅速为旗下软硬件产品推出系统升级来对漏洞进行封堵。

关于漏洞修复的另一个话题是关于设备性能的讨论，不少观点和证据都指出，在修复相关漏洞后，设备的性能出现不同程度的降低。

日前，PCWorld执行编辑Gordon Mah Ung对比了Surface Book 1代i7版本在打上CPU漏洞前后的SSD性能。根据他的测试，在更新CPU漏洞补丁之后，SSD的连续读性能写出现下滑，而4K写入性能则更是暴跌26%，高队列密度（Q32）下的4K读写则分别下滑了42%和39%。

▲漏洞修复之前Surface Book的SSD性能信息

▲漏洞修复之后Surface Book的SSD性能信息

此外，他还测试了Edge浏览器在打上CPU漏洞补丁前后的JS性能。在更新过后，Edge的JS的得分从450降到了433，出现了4%的性能下滑。

▲修复漏洞前（上）后（下）Edge浏览器JS性能测试

Gordon表示其使用的Surface Book版本为i7-6700U版本，搭配16GB LPDDR3内存和512GB三星950 Pro NVMe固态硬盘。

IT之家注：通过查询，Surface Book一代i7版本16GB内存和512GB存储对应的CPU型号为6600U，此外，在英特尔网站上并未查询到有6700U型号，所以应该是Gordon笔误。