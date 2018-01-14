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Satechi推新配件，让你出门不用带一堆充电器

2018-1-14 15:50:23来源：威锋网作者：chengge责编：骑士评论：

CES 2018上，电脑配件大厂Satechi又带来了它们家的强势周边，一款可以包揽你手头上几乎所有苹果设备充电的充电器。

这个新款移动电源全名为Type-C 75W多端口旅行充电器，提供2个2.4A USB-A端口，一个QC 3.0 USB-A端口和一个60W USB C端口。也就是能同时为iPhone、iPad、Apple Watch和改用USB-C的MacBook Pro系列充电，支持 Qualcomm Quick Charge 3.0快充的设备也可以用它来快速充电，比如iPhone X、iPhone 8、三星Galaxy Note 8等安卓手机以及任天堂Switch。

Satechi表示，这款USB-C旅行充电器具有智能自动检测技术，确保每个设备获得最大的充电，还可以自动调整功率，为每个设备提供最佳最安全的充电电流。另外这款移动电源的插件为方便国际旅行的100-240V插座，适合不同国家的电压要求。充电器体积迷你轻便，可以放入随手背包、旅行箱中，摆放出来时占用空间也很小。有了它，你在外出的时候就不用带着各种各样的充电器了，在家中也可以使用。

Satechi在集线器配件上做得非常到位，USB-C端口的MacBook Pro发布之后，立马跟进推出了适用于新款MacBook Pro的USB-C端口集线器，当时被评为买MacBook Pro必备的配件。这次他们将集线的概念又做到了充电器上，解决多个设备同时充电问题，看起来还是蛮不错的。

Type-C 75W多端口旅行充电器官网价格64.99美元，美亚价格59.99美元，将在几日后开卖，有兴趣的朋友可以关注一下。

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关键词：CES 2018配件充电器

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