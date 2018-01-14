3198元起，Beoplay发布两款旗舰降噪耳机：最大差异是佩戴方式

不太熟悉Beoplay的用户，可能会被他们的策略弄晕。





Beoplay之前的每一代更新，都是在原来的基础上叠加新整合的功能。他们的头戴耳机系列就只有一个，并不会就“降噪”、“蓝牙”这类功能点来独立开辟出一个新的系列。

（Beoplay H9）

这就好比从H6到H7，Beoplay添加的是无线功能。而当H7“更新”到H8的时候，Beoplay在此加入了降噪功能。每次更新都有功能添加，Beoplay这种做法其实只是展示当下耳机应有的形态，而不是根据不同的客户来定制出对应的产品。

比起各地开花的其他厂商，Beoplay在头戴耳机上的部署真的可算是有点与众不同的执着。

不过，这位丹麦工匠的思维开始有点变化。

在CES 2018上，Beoplay带来了两款旗舰定位的无线降噪耳机H8i和H9i，售价分别是3898元人民币和3198元人民币。这两款旗舰最大的差异不在于性能和声音，而是在佩戴方式上。

H8i和H9i在外观上没有太大的差异，两者都继承了之前的设计。机身材质为阳极氧化铝，外层包裹着牛皮，柔软的缓冲带则是用羊皮做成，这些跟上一代旗舰H9比较并没有差异。

（Beoplay H8i自然色）

（Beoplay H8i黑色）

配色方面，H8i和H9i都有黑色和自然色两种配色。和之前的产品作比较后发现，新旗舰用的配色和之前的几乎保持一致。

颜色一致之外，配置也基本相同。

H8i和H9i这次还是采用可换电池的设计，在这个降噪耳机成主打的年代中还用可换电池设计，确实也很少见。Beoplay官方在发布时表示，H9i开发时优化了电池，续航时间可达到18小时，比H9长4小时左右。

此外官方表示，H8i和H9i也重新做了声音调教，提升了定频方面的表现，输出会比之前的产品更饱满。相信，他们也是就Beoplay H9上出现的声音较薄、饱满感不足的问题做了新的调整。

（Beoplay H8i）

（Beoplay H9i）

说了这么多，H9i和H8i两款耳机其实都是并行进发的产品，不论是定位还是性能表现都基本一致。两者的差异，其实是在佩戴方式上，H9i还是用全包裹设计，而H8i则改用了压耳式设计。

对于降噪耳机来说，全包裹无疑是最好的选择，所以目前绝大部分带主动降噪的耳机都会选用这种设计的。因为，全面包裹耳朵就能够做到一定的物理阻隔功能，再配合主动降噪的话，效果会更好。

当然，有些厂商会选择回归压耳式设计（如索尼的H800），但带降噪的依然是占少数。除了FIIL DIVA系列，我想Beoplay这款H8i也算是为数不多的一款了。

不过，现在下定论还有点早。CES 2018之后，爱范儿也会就这两款耳机做全面的体验。届时也会为大家做一个评估，到底哪一款的佩戴感更舒服、体验更好。