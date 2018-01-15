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最强矿卡！NVIDIA Tesla V100挖矿实测：效率是TITAN Xp两倍

2018-1-15 17:19:40来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家1月15日消息，英伟达在GTC2017上发布了最新的GPU架构Volta，以及深度计算显卡Tesla V100，与之前不同的是这一代架构将显卡的更多精力放在了提高深度学习的性能上面，Tesla V100在当时号称史上最强的GPU加速器。

不过这最强的称号确实不是盖的，最近有网友就对NVIDIA Tesla V100的挖矿性能进行了测试，最终的成绩确实很厉害，在哈希计算的效率上竟然达到了TITAN Xp的两倍之多。

BuriedONE将Tesla V100装在电脑上，运行Ethereum的挖矿程序，测试中哈希解密的速度达到惊人的了94MH/s。“卡皇”TITAN Xp的效率虽然也很高，但仅仅是Tesla V100的一半：40-42MH/s左右，超频的Radeon RX Vega 64的成绩在38-42MH/s之间。试验之后发现，单卡挖矿能力最强的显卡就是NVIDIA的Tesla V10，这对于本身定位深度学习这一功能的显卡还真是意外惊喜呢。

Tesla V100性能参数：

拥有5120个CUDA核心、640个Tensor辅助核心，核心面积达到了815平方毫米，集成了210亿个晶体管。

浮点性能半精度30TFlops、单精度15TFlops、双精度7.5TFlops，搭配16GB HBM2高带宽显存。

不过虽然是挖矿第一卡，但是估计很少有矿工会买来挖矿，因为Tesla V100的单卡价格高达8000美元，虽然性能很强但是拿来挖矿估计回本是很难了。

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关键词：Tesla V100Nvidia

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