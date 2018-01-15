【IT之家评测室】图形工作者手中的神器：联想P27u-10显示器测评

与其他产品一样，显示器也正面向不同的人群进行着高度的分化过程，不断朝向更加细化、定位更为精准的细分市场发展。ThinkPad也是一个道理，ThinkVision同属于Think家族，同样流淌着着那种精益求精，追求专业体验的传统。

例如面向电竞玩家就推出高刷新率的显示器，面向狂热的游戏玩家就推出4K显示器，而面向图形工作者就推出色彩还原准确的显示器。自从2016年以来，低调的ThinkVision连续发布面向高端人群的旗舰显示器。

去年年末，联想面对专业图形工作者发布了P27u-10显示器，采用4K分辨率屏幕，同时官方宣称平均色准小于2，如今IT之家拿到了联想ThinkVision P27u-10显示器并且在之前的文章中为大家带来了相关的图赏，而现在我们要对联想ThinkVision P27u-10进行屏幕素质的测评，看看这款产品的性能究竟如何?

一、外观：精简干练的Think风

如今对于专业领域的工作者来说，性价比早已不是最需关注的因素，拥有高颜值的外观显然更被消费者所看重。而和以往的专业显示器相比，联想ThinkVision P27u-10显示器在外观设计上具有很大的变化。

P27u虽然贵为专业级显示器，但又并不是大家想象的那样死板呆滞，极简外形设计让ThinkVision P27u在专业范儿下透着一股干净利落高颜值的气息。

首先ThinkVision P27u 27英寸的屏幕采用了超窄边框设计，给观者营造出一种无束缚无干扰的视觉体验。同时得益于窄边框这样的设计，专业的平面设计师或者是影视后期在搭建多联屏矩阵时，因为没有边框的阻碍，画面之间的衔接也更加自然，整体画面也更加完整。

联想ThinkVision P27u显示器正面底部拥有的五个按键，分别是开关键、菜单键、自动调整键、明暗设置键以及信号源切换键。

总体看来，联想ThinkVision P27u让图形工作者在享受到顶级显示体验的同时，也能享受到最新设计ID和工艺带来的高颜值。

二、屏幕素质：4K+ DeltaE<2的专业级表现

当然有着出色的外观自然不是购买专业显示器的第一因素，尤其是服务于图形工作者这样的特定人群，在所有硬性指标都能够达到专业级水平，专业用户才会为其买单。所以评判一款专业级显示器的好坏还是需要从显示素质方面入手。

为了测试数据的客观准确，我们首先让显示器预热至少1个小时，并关闭可能会影响测试结果的色彩增益功能。在测试中，IT之家使用最新的Spyder5 Elite校色仪完成整个测试流程。

色域

色域是对一种颜色进行编码的方法，也指一个技术系统能够产生的颜色的总和。在计算机图形处理中，色域是颜色的某个完全的子集。颜色子集最常见的应用是用来精确地代表一种给定的情况。

一般来讲图示中的“舌形图”就是我们说的自然界中所包含的所有颜色。

从测试中就可以看到，联想P27u-10的色域达到了100% sRGB，同时也达到了100% AdobeRGB。这样的数据代表联想ThinkVision P27u色域的红边三角形完全覆盖了Adobe sRGB全部的色彩空间。当然对于专业显示器来说，100%色域并不是一个不可达到的目标。

色彩还原精准度

色彩还原准确性的指标在业界中采用ΔE值来体现，ΔE能够将色彩还原的准确性量化为一个数值，它能够精确反映显示器表现色彩的准确性。

联想ThinkVision P27u-10的测试结果如图所示，在测试的24种颜色中，ThinkVision P27u-10大部分颜色的ΔE值在1.5以下，其中最低的仅0.21，当然黑色的ΔE为3.61。ThinkVision P27u-10平均ΔE仅0.98，这已经是人类肉眼无法识别差异的水平了，即使是专业图形工作者这样对颜色要求极其苛刻的用户也可以满足。

色度均匀度

在色度均匀性测试中，黄色区块代表的是屏幕每个区块屏幕色温值与标准值的差值，数值越大颜色越深。均匀性测试分为亮度均匀性和色度均匀性两部分。在测试环节，对屏幕均等划分为9个区块。校色仪会在测试中测出每个区块不同百分比的亮度和色度坐标情况的最大差异值，从而确认这款显示器在均匀性方面的表现好坏程度。

通过上图我们可以看到联想ThinkVision P27u-10显示器在色度均匀性方面的表现比较好，在D65标准中，色温值为6500K表示色彩比较准确，不会出现偏冷或者偏暖。从测试的情况来看，P27u-10在65%的亮度下，右下角的色温最为出色，而左边的偏色为九宫格里面最高的，不过也仅仅为1.9。

整体来说，ThinkVision P27u-10的色度均匀度相当出色。

亮度均匀性

亮度均匀性是将屏幕划分为9个大区域，分别测试计算屏幕在每个区域不同百分比的亮度以及色度坐标来测试显示器的亮度是否均匀。

从我们测试的结果来看，联想ThinkVision P27u-10显示器最亮处在中间，为253.9cd，而周围的亮度差异几乎在统一水平线上，除了左上角之外，其余的基本保持在10-15%。

联想ThinkVision P27u-10显示器的亮度均匀性指标在4K显示器中尚可接受。

伽马曲线：

Gamma（亮度色标）是在视频/图像中用于编码和解码的一个非线性操作的名称，一般来说，显示器的伽马值越接近2.2越好。

从测试的结果来看，联想P27u-10的伽马曲线测试相当不错，和标准2.2曲线几乎完美契合。

色温一致性测试：

最后我们测试的是色温一致性，色温一致性只要是考验显示器在不同亮度下白点色温的稳定性，即使用户不断地调节显示器的亮度，其色温也不会产生太大的变化。根据Spyder 5的要求，我们将联想P27u-10显示器的亮度分别设置为0%、25%、50%、75%和100%。

经过我们的测试，联想ThinkVision P27u-10显示器的亮度表现是相当出色的，白点色温在7200K左右，这同时也是苹果设备所设置的温度。不过和常温相比，联想ThinkVision P27u-10显示器略微偏冷，这或许跟出厂时的调教风格有关。

三、结论：好钢要用在刀刃上

经过IT之家的测试，我们发现联想ThinkVision P27u-10显示器的屏幕素质的确对得起高达近9000元的售价，无论是色域、色准还是均匀性，联想ThinkVision P27u-10显示器都给我们展示了什么才叫面向专业人群的旗舰显示器。

联想ThinkVision P27u-10显示器保持了Think家族一贯的血统：制作精良、黑色调以及相对窄边框的设计。在整体的做工品控和硬件配置上，ThinkVision系列显示器给大家带来了高品质的视觉享受。联想ThinkVision P27u-10是一款面向对显示需求较为苛刻的图形工作者设计的。

当然好钢要用在刀刃上，如此出色的显示器就应该要由专业人士来使用，如果你只是一名普通消费者，那么联想ThinkVision P27u-10显示器就有点大材小用。当然如果你是一名对于图像有着严苛要求的图形工作者，那么联想ThinkVision P27u-10一定是目前市面上值得选择的显示器之一。