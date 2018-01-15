报价吸引苹果，富士康今年将获大部分MacBook订单

据《电子时报》北京时间1月15日报道，上游供应链消息称，苹果公司预计将在2018年把大部分MacBook订单转移给富士康，而不是采取传统做法把多数订单交给广达电脑公司。

消息称，富士康预计将从今年第二季度开始对MacBook批量出货，交付新订单。富士康和广达均拒绝就他们的客户或订单置评。

消息指出，苹果已经从去年下半年开始把部分MacBook零部件组装订单交给富士康深圳工厂。尽管富士康的MacBook订单将在今年出现显著增长，但是广达预计依旧是苹果今年最大的MacBook供应商。

《电子时报》研究部门Digitimes Research的数据显示，过去5年，上游供应链每年向苹果出货的MacBook约为1500万台，广达与富士康的出货比例约为8：2。2017年，广达的MacBook出货量份额为79.5%，富士康为20.5%。

消息称，过去几年，富士康一直在积极获得更多MacBook订单，为此向苹果开出了具有吸引力的报价。鉴于苹果在2016年年底发布了新款MacBook Pro后没有对产品线进行重大更新，也并不计划在今年进行更新，所以苹果计划把已经量产的机型订单转移给富士康，以节省成本，并降低风险。

为了将MacBook订单损失产生的影响降到最低，广达近期在报价阶段一直在努力获得其它品牌厂商的订单。广达目前是惠普、苹果、宏碁以及华硕的最大笔记本供应商。