【IT之家出品】vivo X20梦幻粉开箱图赏：浪漫的颜色，梦幻的感觉

有一个很有趣的事情，喜欢收藏球鞋的朋友们应该会知道，每年的Jordan Brand都会发布很多款的球鞋，它们的配置基本都相同，依靠着配色给一众的爱好者带来刺激感和新鲜感，而对于智能手机来说，“科技以换壳为本”这句调侃语，早在诺基亚时代就被大家津津乐道，那时候几乎没有人会去了解手机的配置，而对于消费者来说，炫酷的外观颜色，也是挑选手机的一个重要指标。

今天IT之家评测部就给大家带来一款vivo X20新配色——梦幻粉智能手机的图赏文章。

vivo X20的配色繁多，我们拍摄了五种配色的家族合照，给大家做个视觉上的横向对比。而最中间的就是我们今天的主角——梦幻粉。

粉色代表着可爱、娇嫩、萌，多为女孩子喜欢的颜色，据研究表明，喜欢粉色的女生性格温柔，向往浪漫，喜欢幻想。

这款手机将在明天开始预售，因为vivo X20大家都比较了解，配置方面也就不做赘述了，下面是开机、锁屏和主界面的图片。

vivo和国家地理建立了合作关系，锁屏和主界面会随机轮播国家地理的摄影作品，打开手机看到美丽的照片也会让人心情愉悦。

接下来是正面的细节，屏幕边框的特写。

顶部的听筒，摄像头。

接下来是手机背面的双摄，指纹传感器，和vivo的Logo，还有底部的手机信息部分。

底部的3.5mm耳机孔，micro USB接口，扬声器，和整个部分的细节。

顶部的设计比较简洁。

机身的侧面，因为机身较薄，电源键和音量键直接看上去不太明显，造型细细长长的，比较精致。

另一个侧面，这边设有卡槽。

主卡槽为Nano SIM，副卡槽为Nano SIM/TF卡二选一。

配件方面是比较齐全的，保护套、耳机、电源线、充电器都有，值得一提的是，vivo手机出厂时屏幕会贴一层软膜，保证屏幕开始用不会因为没有贴膜而被划花。

数据线、充电器、保护套、耳机的特写。

下面附上上手图及整体展示。

最后是包装盒。

记得之前莫文蔚主演的一个广告微电影中有一句广告词，你好，色彩。

我们的世界是多姿多彩的，就像黑色代表着稳重，白色代表着纯洁，红色代表着热情，而这款粉色，则让人充满梦幻的感觉。