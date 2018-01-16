小米米家iHealth体温计体验：真的是“为发烧而生”吗？

备受关注的小米科技，联合小米生态链企业iHealth共同研发了米家iHealth体温计，产品上市后引发了抢购热潮，风头一时无二，也迎来了与米家爆款常见的结局：库存空了抢不到。截止至作者发稿，小米体温计在官网电商上仍然是显示缺货状态。据我所知，很多购买这款产品的用户都是为了自己婴孩而准备，对体温计的精准度要求很高。

那么，这台曾获德国iF工业设计奖、官方宣称一秒速测、被戏称为“为发烧而生”的小米体温计，到底能不能替代日常用的水银体温计或耳温枪？

审美统一的小米设计

小米体温计的包装简约小巧，正面是机器模型。

两侧印有米家的LOGO。

背面则是体温计的各种参数，其中还包括药监械的生产许可。

拆开包装后，浮现在眼前的是小米体温计，像个电视遥控器一样躺卧在盒子里。

小米体温计造型上以圆润的处理为主，通体全白设计。让人熟悉的小米风格，就算把米家LOGO忽略也能意识到这是小米系的产品。

简单易懂的使用手册以及只有一个键位的设计，很好地降低了使用瓶颈，老人和对机器不甚熟悉的用户都能上手，令人对这个机器的好感度倍增。

体积上是单手能把握的尺寸，持握感不错，但是过于光滑的外观也会导致容易掉落的后果，如果有增加摩擦的凹槽就更好了。

官方介绍，米家体温计可测量范围内（35℃-42℃）误差为0.2℃以内。高精度的温度采集，源于它采用了来自德国的海曼热电堆传感器，这种级别的传感器普遍应用于更高价位的产品中，这让小米体温计的性价比特性更为凸显。

此外为了更好地进行精度补正，米家体温计还增加了室温传感器和环境温度补偿传感器，可以实时感知测量环境的变化，最大程度的降低环境温度变化对测量的影响。接下来我们将实测米家体温计的精准程度。

实际使用测试

在网上搜索米家这款体温计的时候，发现购买用户普遍是看中其便利度和精准度，可以快速、便利地检测小孩是否发烧。由于使用水银温度计的测量时间过长（5分钟左右），耳温枪的使用也过于繁琐（正确使用步骤较多以及需要经常更换耳套），导致使用这两套设备去检测小孩体温时，都会引起小孩不同程度的反抗，对父母和儿童都是一种折磨。米家体温计号称就是为了解决这一痛点而诞生，到底其测量精度和便利度是否达到其宣传的水平？

在实际测试中，由于家电评测室的编辑们通过日常搬砖强身健体，在流感肆虐的季节也没有如我所愿地发烧感冒，所以只能进行人体正常温度测试。

此外，这里提一下米家体温计的正确使用方式。尽管这款产品以其迅捷的测量速度和使用方便而著称，但在实际使用过程中，仍然发现了不少需要注意的问题。第一点，在测量的过程中，产品必须在测量人的额头3cm以内，并且不能紧贴着使用；第二点，室内室外温差过大时，机器可能无法进行测量，图中就是对准了冰冷的手但机器无法测试，需要等待测量人的体温稳定才能开测（说明书要求30分钟左右）。这一点其实并不友好，毕竟等待三十分钟的时间已经足够用好几遍水银体温计了。在实测时就出现了无法测量的情况，原因可能是测试人员在寒冷的户外环境进入到室内时，温度还没降到一个正常的数值，额头温度不能实际反映人体温度的缺点被进一步放大，“使用方便快捷”这个优点还是得在限定情况下使用；第三点则是，有刘海的用户得把头发掀开才能测量，否则机器是无法工作的。

按照说明书的使用方式，机器在三厘米以内对准额头一按，就能感受到机身的震动，机身屏幕上迅速显示出了体温数字。

在正确地按照说明书进行实测时，测试出来温度仍然不稳定，数值浮动在1℃左右，比官方宣传的误差在0.2℃以内高多了，这个差值可能导致使用者没法了解自己是否处于正常体温状态。从技术上来说，非接触式的体温计测量出来的数值难以精确到一个数值，而是在一定范围的数值内。换言之，如果要测量出严谨的数值，仍然需要多次测试后再进行平均值计算。可惜机器并没有记录温度数值的功能和计算平均值的功能，每次测量后数字都会很快消失。

此外，额头的温度并不能准确反映出人体内的真实温度，从体现人体温度精确度的角度来讲，额头<腋下<直肠。而婴儿在生病时基本上不会反馈什么有效信息，所以对体温计的测量精度要求特别高，精度的高低直接决定了你能否发现自己的孩子处于发烧状态。

人体常温下的测试出来的温度数值有所浮动，那么在发烧时候的温度检测精度到底如何？毕竟这是一款“为发烧而生”的体温计，鉴于暂时无法找到发烧病患，我们在米家社区中找到了米家体温计用户对其的评价，画风好像并没那么和谐。

这位用户提出的问题也非常具有建设性，本就是为了解决用传统温度计给小孩测温带来的麻烦，如果不能在额头快速精准测出温度，那么米家这款产品的实用度就大打折扣了。

另一个帖子的问题也雷同，相差2℃可就是正常体温和发烧体温的区别了，这位用户通过米家体温计的测量不能判断小孩是否处于发烧状态，差点耽误了病情。

帖子底下的回复表明了这种情况并不是孤例，看来米家体温计一次测量的准确度确实欠佳。

总结：米家体温计在外观上秉承了一贯的性冷淡风格，圆润的手感和握持感非常不错，使用时只需对准额头一按，就能迅速显示测量温度，便捷度甩水银体温计和耳温枪几万条街。但是这种便捷度似乎是建立在精度不高的基础上的，综合自身体验以及网络用户的评价，不难看出米家体温计在一次测量的精准度上还是欠佳。如此多的限制条件和忽高忽低的测量数值，表明这仍然是一款不够成熟的产品。想要利用它来完全替代水银体温计和耳温枪、准确快速地测出小孩体温的用户，恐怕并不能如愿以偿。

总体而言，米家体温计在外观和使用体验上对传统体温计的痛点进行了改良，握持手感的体验非常好，为婴儿测量温度不再是一件令人为难的事。但测量精度仍待改进，如果能抛开“一秒测量”等噱头，增加记录测量数值以及平均数值计算功能，相信那才是真正的“为发烧而生”。