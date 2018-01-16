Intel侧目！锐龙处理器助AMD翻身：占据美国50%CPU市场

转眼间AMD的Ryzen锐龙处理器上市就要一年了。随着Ryzen APU以及Rzyen移动版的发布，持续一年的Rzyen处理器布局也接近尾声。到了今年4月份，第二代Ryzen处理器就要上市了。AMD承诺改进版的12nm工艺及Zen+架构将改善Ryzen一代处理器存在的性能、内存延迟等问题，再加上新的X470主板，今年锐龙处理器有望带来更多惊喜。对AMD来说，锐龙的意义非常重要，这是他们能否翻身的关键，现在的情况似乎也印证了这个判断——AMD CTO最近表示锐龙处理器使得AMD在CPU市场上的份额达到了史无前例的40-50%，也就是说AMD实现了之前从未有过的占据一半市场份额的进步，虽然目前只是在美国市场上如此。

▲AMD Ryzen 7 1800X

上周的CES展会期间，AMD发布了多款锐龙处理器新品，会后该公司CTO Mark Papermarster也接受了媒体采访。在这次采访中，他谈到了锐龙处理器所取得的成绩，表示在锐龙的帮助下，AMD已经在部分市场份额实现了40-50%的份额，这是以往没有过的。不过他所说的部分市场目前来看只是美国地区而非全球，但是对AMD来说这已经是一个非常大的进步了，毕竟美国市场是AMD以及Intel的大本营，能在这个市场获得成功对AMD来说至关重要。

AMD取得成功跟锐龙处理器的表现息息相关，没有新产品AMD是不可能做到这一点的。PaperMarster表示从美国在线商店的反馈来看，大家对锐龙处理器的评价也很高。对于这一点，我去查了下美亚上Ryzen 7 1800X的评价，评分是4.6分（满分5分），其中5星评价占据83%，满意度确实不错。Core i7-8700K的评分也是4.6分，不过5星评价占了68%。

毫无疑问，锐龙处理器的成功得益于AMD的策略，在价格更低的情况下能提供更高的性能，依然是走性价比路线，AMD一直在走田忌赛马的路线，不过之前因为FX系列处理器架构、工艺实在落后，群众对AMD的瘦马实在不感兴趣，现在锐龙不一样了，虽然绝对性能还是比不过Intel，但是差距可以接受，而价格便宜很多，获得市场欢迎是很正常的。

AMD目前取得的胜利成果只是部分市场的，中国市场超越Intel还有很长的路要走，以京东商城的官方旗舰店为例子，Ryzen 7 1800X目前的总评价是4900+，而Core i7-8700K评价超过7000+，虽然前者正常的价格比后者要贵，但也别忘了锐龙比8代处理器早发布了接近半年时间，由此可以说明AMD在中国市场上还是没可能超越Intel，这个问题不仅仅是产品价格、性能的问题，依然任重道远。